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Нардеп Лукашев: Если премьер не поможет, Троицкую общину уже в январе ждет гуманитарная катастрофа

Из-за завершения срока контракта на транзит российского газа через Украину в пгт Троицкое Луганской области без отопления останутся более семисот квартир в многоквартирных домах, выйдет из строя система водоснабжения и канализации, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев.

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Александр Лукашев: Через газораспределительную станцию пгт Троицкое, непосредственно с территории Белгородской области РФ, осуществляется поставка природного газа в 21 населенный пункт с населением более 14 тыс. человек
Александр Лукашев: Через газораспределительную станцию пгт Троицкое, непосредственно с территории Белгородской области РФ, осуществляется поставка природного газа в 21 населенный пункт с населением более 14 тыс. человек
Фото: zagittya.com.ua

Поселок городского типа Троицкое Луганской области с января 2010 года окажется в состоянии гуманитарной катастрофы, если не решить проблему с поставками газа, которые прекратятся из-за истечения срока договора с РФ на транзит, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба политсилы. 

Политик отметил, что без отопления останутся более семисот квартир в многоквартирных домах, выйдет из строя система водоснабжения и канализации. Он обратился с письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку и главе правления НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву с просьбой помочь в решении этого вопроса.

"Через газораспределительную станцию пгт Троицкое, непосредственно с территории Белгородской области РФ осуществляется поставка природного газа в 21 населенный пункт с населением более 14 тыс. человек. На территории Троицкой поселковой объединенной территориальной общины находятся 66 многоквартирных жилых домов, работает 49 объектов социальной сферы, в том числе два учреждения здравоохранения, которые отапливаются газовым автономным отоплением, – сообщил Лукашев. – Через ГРС в селе Воеводском осуществляется поставка природного газа в 11 населенных пунктов нашей общины, в которых 18 объектов социальной сферы. Перевод потребителей Троицкой общины на альтернативные виды энергии или строительство газопроводов-отводов, стоимость которых, по предварительным расчетам, составит более 300 млн грн, в сжатые сроки невозможен ни технически, ни финансово. В связи с отсутствием у местных бюджетов финансовых ресурсов такой перевод невозможен даже с расчетом на перспективу 5–10 лет".

Он отметил, что обход частного сектора выявил более 2 тыс. домов, где проживают социально незащищенные люди, которые не могут перейти на альтернативные виды отопления. Лукашев добавил, что учебный процесс и стационарная медицинская помощь могут прекратиться из-за отсутствия отопления. 

"Просим власть принять все возможные меры для недопущения энергетической и гуманитарной катастрофы на территории Троицкой общины", – заявил Лукашев.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. "Газпром" подтвердил свое участие в трехсторонних газовых переговорах с участием представителей Украины и Евросоюза в Берлине 19 декабря, сообщил 18 декабря "Интерфакс-Украина" источник в украинском правительстве.

Теги: Луганская область, отопление, водоснабжение, гуманитарная катастрофа, Троицкое, канализация, Оппозиционная платформа – За жизнь, Александр Лукашев
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