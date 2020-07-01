ПОЛИТИКА Short News

Нардеп от "Голоса" заявил, что комитет Рады блокирует рассмотрение проекта постановления об отставке Авакова

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности отказался рассматривать по сути проект постановления об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как сообщает пресс-служба партии "Голос", об этом заявил нардеп от фракции политической силы Андрей Осадчук. "Сначала постановление об отставке Авакова "зависает" между зданиями парламента, теперь его отказываются рассматривать по существу, делая вид, что есть более важные вопросы. Похоже, некоторым нашим коллегам интереснее обсуждать вопросы футбола, чем вопрос ответственности министра, который несет личную ответственность за пытки, изнасилования и избиения людей в полицейских участках по всей Украине. Парламент должен остановить полицейский произвол. Полиция должна защищать, а не пытать. Аваков должен уйти", – сказал Осадчук.

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