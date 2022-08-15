Нардеп от "Слуги народа" показал сломанную в ДТП руку и переложил на другого водителя вину за аварию

Красов утверждает, что не превышал скорость и не виноват в ДТП Фото: Олексій Красов / Facebook

"Я действительно вчера ехал по Житомирской трассе и хочу отметить, что с ехал с допустимой для соответствующего отрезка дороги скоростью. К сожалению, водитель другого транспортного средства, внезапно выполняя разворот, создал аварийную ситуацию. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП", – подчеркнул депутат.

Красов уверяет, что "никакие серьезные травмы, о которых сообщают СМИ, никто из участников ДТП не получил".

"Слава богу, все остались живы, а это главное. Благодарю всех, кто звонил и переживал за меня. Со мной все хорошо. Будем надеяться, что все скоро заживет. Остаюсь в строю и продолжаю работать", – подытожил он.

14 августа "Украинская правда" со ссылкой на источники в партии и бизнес-кругах сообщила, что Красов попал в ДТП возле села Броники Житомирской области. По данным издания, нардеп от "Слуги народа" ехал на большой скорости (около 200 км/час), в результате аварии у него сломаны нос и рука.



В пресс-службе парламентской фракции "Слуга народа" факт ДТП подтвердили, отметив, что других пострадавших нет, а сам Красов, действительно получивший перелом руки, от госпитализации отказался. В случае, если в аварии виноват парламентарий, он "обязательно будет отвечать", заверили во фракции.