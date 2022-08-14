ГОРДОН
 
 
МИР

В Вене в ДТП попал автомобиль украинского дипломата, СМИ пишут, что тест показал алкогольное опьянение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полиция Вены догнала беглецов, отмечают СМИ
Полиция Вены догнала беглецов, отмечают СМИ
Фото: Polizei Wien / Facebook

12 августа возле ратуши в центре австрийской столицы Вены высокопоставленные украинские дипломаты попали в ДТП с машиной, в которой ехали четыре туриста из Германии. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает 13 августа Kronen Zeitung.

По данным австрийского издания, украинцы попытались скрыться с места происшествия, но полиция догнала их возле здания парламента Австрии.

Предварительно известно, что легкие травмы получили все немцы (23-летний водитель и его пассажиры в возрасте 23, 23 и 27 лет) и 35-летний пассажир врезавшейся в них машины, писал Kronen Zeitung.

Издание отмечает со ссылкой на участников ДТП, что 33-летний водитель машины, в которой якобы находились украинцы, поменялся местами с пассажиром, его тест на алкоголь показал 2,32 промилле алкоголя (в Украине предельно допустимый результат для водителя – 0,2 промилле), а 39-летний пассажир, якобы пересевший за руль, отказался от проверки.

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал ситуацию в Fаcebook.

"Министерство иностранных дел Украины выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП", – написал он.

Спикер МИД Украины подчеркнул, что позиция украинского внешнеполитического ведомства "четкая": "дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности".

"Решение о дальнейших шагах относительно участника ДТП будет принято по итогам расследования", – заявил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0PtfVPaiDSSJLyuhsMCA45HD1wuE1iogXwrWLEt6wLszhhvrqhednZfJibqskm4bsl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, ДТП, автомобили, Австрия, МИД Украины, полиция, алкоголь, туристы, расследование, украинцы, дипломаты, Олег Николенко, проверки, пассажиры, травмы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага G
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (386911)
2
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (95645)
3
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (80540)
4
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (75981)
5
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (72631)
6
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (42481)
7
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (26278)
8
Зеленская в новом интервью высказалась о Путине (23578)
 
 
 
 