В Вене в ДТП попал автомобиль украинского дипломата, СМИ пишут, что тест показал алкогольное опьянение

По данным австрийского издания, украинцы попытались скрыться с места происшествия, но полиция догнала их возле здания парламента Австрии.

Предварительно известно, что легкие травмы получили все немцы (23-летний водитель и его пассажиры в возрасте 23, 23 и 27 лет) и 35-летний пассажир врезавшейся в них машины, писал Kronen Zeitung.

Издание отмечает со ссылкой на участников ДТП, что 33-летний водитель машины, в которой якобы находились украинцы, поменялся местами с пассажиром, его тест на алкоголь показал 2,32 промилле алкоголя (в Украине предельно допустимый результат для водителя – 0,2 промилле), а 39-летний пассажир, якобы пересевший за руль, отказался от проверки.

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал ситуацию в Fаcebook.

"Министерство иностранных дел Украины выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП", – написал он.

Спикер МИД Украины подчеркнул, что позиция украинского внешнеполитического ведомства "четкая": "дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности".

"Решение о дальнейших шагах относительно участника ДТП будет принято по итогам расследования", – заявил Николенко.