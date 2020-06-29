Нардеп от "Слуги народа" зачитал рэп под Радой. Так он рассказал о новом законопроекте. Видео

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 23 июня. Согласно пояснительной записке, он призван усовершенствовать процесс формирования и реализации молодежной политики путем включения в украинское законодательство большинства положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.

Законопроект предусматривает снижение возраста молодежи до 29 лет (сейчас в эту категорию входят люди от 14 до 35 лет). Также он предлагает создать Национальный совет по вопросам молодежи как консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров Украины.

Кроме того, законопроект предлагает урегулировать вопрос деятельности Украинского молодежного фонда. Согласно документу, фонд должен быть бюджетным учреждением, чья деятельность должна стимулировать разработку и внедрение современных проектов в сфере молодежной политики.

Помимо этого, законопроект предусматривает создание разветвленной сети молодежных центров. В частности, центр всеукраинского уровня станет образовательной площадкой для опорных центров регионального уровня, которые, в свою очередь, будут выполнять ту же функцию по отношению к местным молодежным центрам.