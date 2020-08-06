Нардеп Рудик озвучила лозунг партии "Голос" для участия в местных выборах

Лозунг предвыборной кампании партии "Голос" будет напоминать о сделанных ранее вещах, отметила глава партии, нардеп Кира Рудик.

Партия "Голос" определилась с лозунгом, который будет использовать во время местных выборов. Об этом глава партии, народный депутат Кира Рудик заявила "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 6 августа.

"Твой голос способен". "Твой голос способен – то или то". То есть месседж с подтверждением – о предыдущих вещах, которые мы сделали, и с тем, что мы будем делать дальше", – сказала она.

Глава партии отметила, что "Голос" планирует, в частности, выдвинуть своих кандидатов в мэры Киева и Львова, а также "думает" об Ивано-Франковске.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.