Нардеп Торохтий потребовал от генпрокурора открыть уголовное производство против Сенниченко и Субботина

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин ведут харьковский завод к искусственному банкротству, заявил нардеп от "Слуги народа" Богдан Торохтий.

Богдан Торохтий: Завод недополучил почти 500 млн грн доходов по итогам 2019 года и имеет чистые убытки в сумме 63 млн грн, хищение имущества на более чем 800 тыс. грн Фото: n-slovo.com.ua

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдан Торохтий обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием начать уголовное производство против главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и гендиректора завода"Турбоатом" Виктора Субботина. На своей странице в Facebook политик заявил, что Сенниченко и Субботин ведут предприятие к искусственному банкротству.

"Подал сегодня обращение к генеральному прокурору по поводу ситуации, сложившейся на АО "Турбоатом". У меня есть отчет службы внутреннего аудита за первое полугодие 2020 года. Завод недополучил почти 500 млн грн доходов по итогам 2019 года и имеет чистые убытки в сумме 63 млн грн, хищение имущества на более чем 800 тыс. грн", – написал Торохтий.

Он добавил, что у Субботина есть конфликт интересов при управлении заводом.

"Меня просто возмущает тот факт, что директор "Турбоатома", завода с большой государственной долей, Виктор Субботин положил 1,2 млрд грн (!!!) на депозитный счет в собственном (!!!) банке ("Мегабанк") и как банкир зарабатывает на государственных деньгах. Более того – на предприятии не хватает денег на выплату заработной платы, и вместо того, чтобы вернуть из своего собственного банка депозит "Турбоатома", он взял кредит в "Укргазбанке" на выплату зарплаты людям! То есть имея деньги предприятия, фактически свободные деньги, он инвестирует их в свой собственный бизнес, а на государство вешает кредит! Это грубый конфликт интересов, это превышение полномочий, нанесение ущерба предприятию, ведь проценты по кредиту значительно выше, чем по депозиту! И заплатит эту разницу "Турбоатом", – считает нардеп.

Сенниченко как глава Фонда госимущества контролирует наблюдательный совет государственного "Турбоатома", у него есть все юридические основания и полномочия, чтобы уволить Субботина, но руководитель ФГИ этого не делает, подчеркнул Торохтий.

"Это преступная бездеятельность, которая наносит значительный экономический ущерб государству. Вижу в этом умысел – доведение до искусственного банкротства стратегического предприятия. Или Дмитрий Сенниченко профессионально непригоден и не знает, не понимает проблему "Турбоатома", или он просто преступник и покрывает схему расхищения стратегического предприятия. Требую от правоохранительных органов немедленно начать уголовное производство, расследовать деятельность главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и его соучастника – гендиректора "Турбоатома" Виктора Субботина", – резюмировал Торохтий.