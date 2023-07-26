Беременная и в больнице. СМИ узнали, почему нардепу Марченко, подозреваемой в получении взятки, не избирают меру пресечения

По его словам, Марченко предоставила документы, подтверждающие ее нахождение в стационаре.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в парламенте Юлия Палийчук также подтвердила изданию, что Марченко находится на восьмом месяце беременности. Журналисты отмечают, что подозрение Марченко также вручалось в больнице.

Другой фигурантке дела – помощнице Марченко Анастасии Колесник Высший антикоррупционный суд уже определил меру пресечения – залог в 53 680 грн, которые, по информации УП, уже внесены.

Контекст:

5 июля Национальное антикоррупционное бюро сообщило об обысках у действующего нардепа – следствие проверяло ее возможную причастность к взяточничеству. Тогда СМИ писали, что это Марченко.

11 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины действующему народному депутату, которая, по данным следствия, помогала украинцам незаконно покидать страну. САП и НАБУ не называли фамилию нардепа, но, по данным украинских медиа, речь шла о Марченко. По данным следствия, нардеп и ее помощница пообещали за $5300 предоставить мужчине разрешение на выезд за границу c использованием системы "Шлях".

САП и НАБУ также опубликовали видео, на котором "нардеп пытается избавиться от взятки". Камера наблюдения сняла момент, когда женщина в кадре выбрасывает за забор домовладения предметы, похожие на купюры. Также в ролике – запись разговоров подозреваемой, в которых обсуждается намерение достать документы для выезда за границу. В кадр попадает и пересчитывание денег.

Партия "Слуга народа" приостановила членство во фракции народного депутата Людмилы Марченко, которую подозревают в злоупотреблении влиянием. Об этом 12 июля сообщил глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия.

В тот же день помощник председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк Анастасия Климчук в комментарии hromadske заявила, что Марченко исключена из партии. Кроме того, тернопольская областная организация партии "Слуга народа" досрочно прекратила ее полномочия (нардеп была членом совета тернопольской областной партийной организации).

11 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины действующему народному депутату, которая, по данным следствия, помогала украинцам незаконно покидать страну.

САП и НАБУ не называли фамилию нардепа, но, по данным украинских медиа, речь шла о Марченко. По данным следствия, нардеп и ее помощница пообещали за $5300 предоставить мужчине разрешение на выезд за границу c использованием системы "Шлях".