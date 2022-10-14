Нардепу от "Слуги народа" сообщили о подозрении в недостоверном декларировании

Следствие установило, что народная избранница не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде двух квартир в Киеве, владении долей в нежилом помещении в Харькове и авто. Совокупная стоимость этого имущества превышает 4,4 млн грн.

Действия народного депутата квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

В сообщении не указывается фамилия депутата, однако, по информации издания "Слово и дело" из источников в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Анне Колесник.