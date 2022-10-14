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Нардепу от "Слуги народа" сообщили о подозрении в недостоверном декларировании

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По данным следствия, Колесник не задекларировала имущество на 4,4 млн грн
По данным следствия, Колесник не задекларировала имущество на 4,4 млн грн
Фото: Анна Колесник / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату в недостоверном декларировании. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что народная избранница не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде двух квартир в Киеве, владении долей в нежилом помещении в Харькове и авто. Совокупная стоимость этого имущества превышает 4,4 млн грн.

Действия народного депутата квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

В сообщении не указывается фамилия депутата, однако, по информации издания "Слово и дело" из источников в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Анне Колесник.

Контекст:

О нарушениях в декларации Колесник Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции сообщало еще в июле 2021 года. Однако когда в декабре "Слово и дело" направило запрос в агентство с вопросом открыли ли против Колесник производство, там ответили, что не имеют информации об этом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: декларация, НАБУ, подозрение, Слуга народа, Анна Колесник
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