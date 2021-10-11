Нардепу Вирастюку угрожали убийством – СМИ

По данным правоохранителей, заявление об угрозах нардепу поступило к ним в понедельник, 11 сентября. Правоохранители установили, что нарушитель находится в городе Николаев, где его задержали и передали в столичный отдел для дачи объяснений.

Как стало известно, злоумышленником оказался уроженец Николаевской области 2002 года рождения. Сейчас полиция выясняет мотивы его действий.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до двух лет.