Нардепы от "Слуги народа" хотят отменить перенос рабочих дней из-за праздников как "типичную советскую традицию"

Кабинет Министров каждый год выдает распоряжения о переносе рабочих дней, которые следуют за праздничными или нерабочими днями, определенными ст. 73 Кодекса законов о труде Украины.

Группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект о запрете переноса рабочих дней из-за праздников. Как сообщается на сайте парламента, законопроект №4597 передали на рассмотрение профильного комитета 18 января.

В пояснительной записке к документу сказано, что чрезмерный перенос рабочих дней снижает производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и "формирует негативную репутацию" бизнес-потенциала Украины в мире. По мнению инициаторов законопроекта, перенос выходных – "типичная советская традиция" и в таких странах, как Польша, Чехия, Литва, Франция, Германия, Дания, Нидерланды и США, ее нет.

В пояснительной записке отмечается, что перенос рабочих дней приводит к шестидневной рабочей неделе, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что "снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню".

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ст. 67 Кодекса законов о труде Украины и запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, "кроме случаев, установленных кодексом".

Согласно постановлению Кабмина, в 2021 году переносятся три рабочих дня: