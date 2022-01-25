Нардепы предлагают ослабить защиту журналистов и отменить важность журналистских удостоверений – Томиленко

"На фоне крайне недостаточной защиты прав журналистов, большой физической агрессии против работников СМИ, безнаказанности и малого количества прецедентов наказания за нападения на медийщиков в парламенте предлагают "усовершенствовать защиту журналистов", отменив вес редакционных удостоверений", – прокомментировал он инициативу парламентариев.

По словам Томиленко, законопроектом №6443 предусмотрено исключение из примечания к статьям Уголовного кодекса нормы об удостоверении журналистского статуса редакциями СМИ или НСЖУ.

"Соответственно, авторы законопроекта предлагают профессиональным журналистом называть каждого гражданина, который систематически собирает, получает, создает, распространяет, хранит и использует информацию... То есть каждый из нас "журналист", – подчеркнул глава НСЖУ.

Он добавил, что в Украине есть случаи злоупотребления статусом журналиста или удостоверениями, "но бороться с этим не следует, отменяя вес редакционных удостоверений профессиональных СМИ и ответственных журналистов".

"Следствием возможного решения нардепов станет на практике усложнение идентификации журналистов в случае их обращений по причине нарушения своих прав. Кроме проблем с защитой правоохранителями журналистов – жертв атак, на местах органы власти будут легко препятствовать журналистам в доступе к информации, доступе на мероприятия, ведь удостоверения для них не будут иметь веса. И всегда можно сослаться на необходимость выяснить, собирает ли гражданин "систематически" информацию", – написал Томиленко.

НСЖУ призвал народных депутатов не ослаблять защиту журналистов.