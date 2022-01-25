ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардепы предлагают ослабить защиту журналистов и отменить важность журналистских удостоверений – Томиленко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В НСЖУ призвали не лишать веса редакционные удостоверения профессиональных СМИ
В НСЖУ призвали не лишать веса редакционные удостоверения профессиональных СМИ
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты Украины предлагают ослабить защиту журналистов и упразднить важность журналистских удостоверений. Об этом 25 января в Facebook написал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"На фоне крайне недостаточной защиты прав журналистов, большой физической агрессии против работников СМИ, безнаказанности и малого количества прецедентов наказания за нападения на медийщиков в парламенте предлагают "усовершенствовать защиту журналистов", отменив вес редакционных удостоверений", – прокомментировал он инициативу парламентариев.

По словам Томиленко, законопроектом №6443 предусмотрено исключение из примечания к статьям Уголовного кодекса нормы об удостоверении журналистского статуса редакциями СМИ или НСЖУ.

"Соответственно, авторы законопроекта предлагают профессиональным журналистом называть каждого гражданина, который систематически собирает, получает, создает, распространяет, хранит и использует информацию... То есть каждый из нас "журналист", – подчеркнул глава НСЖУ.

Он добавил, что в Украине есть случаи злоупотребления статусом журналиста или удостоверениями, "но бороться с этим не следует, отменяя вес редакционных удостоверений профессиональных СМИ и ответственных журналистов".

"Следствием возможного решения нардепов станет на практике усложнение идентификации журналистов в случае их обращений по причине нарушения своих прав. Кроме проблем с защитой правоохранителями журналистов – жертв атак, на местах органы власти будут легко препятствовать журналистам в доступе к информации, доступе на мероприятия, ведь удостоверения для них не будут иметь веса. И всегда можно сослаться на необходимость выяснить, собирает ли гражданин "систематически" информацию", – написал Томиленко.

НСЖУ призвал народных депутатов не ослаблять защиту журналистов. 

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4781514801933346

Контекст:

НСЖУ в октябре 2020 года накануне местных выборов призвал руководителей СМИ быть ответственными и не выдавать редакционные удостоверения посторонним лицам – помощникам политиков, наблюдателям или охранникам.

Законопроект №6443 зарегистрирован 17 декабря 2021 года. Его авторами являются, в частности, депутаты от фракции "Слуга народа" Татьяна Цыба, Анатолий Костюх, Евгений Брагар, Сергей Швец. Сайт Верховной Рады сообщил статус документа – предоставлен для ознакомления.

Теги: Украина, народные депутаты, журналисты, законопроект, НСЖУ, власть, Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала, как принимает решение в безвыходной ситуации
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала, как принимает решение в безвыходной ситуации
"Назло с любовником полетела", "Как хорошо, что вы отдыхаете". Ани Лорак показала новое фото с отдыха за границей
"Назло с любовником полетела", "Как хорошо, что вы отдыхаете". Ани Лорак показала новое фото с отдыха за границей
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей
"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей
Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения
Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (109256)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (94519)
3
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (93070)
4
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (86169)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (73371)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (68419)
7
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (45089)
8
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (38325)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS