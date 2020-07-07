Нардепы пяти фракций и групп потребовали не закрывать программу "Доброго ранку, Країно!"

Народные депутаты сообщили, что к ним обратились журналисты "Эра-Медиа", которые рассказали о намерении ОАО "НОТУ" с 11 июля прекратить вещание программы "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший.

Народные депутаты от пяти фракций и групп требуют не допустить закрытия программы "Доброго ранку, Країно!". Об этом говорится в обращении к президенту, премьер-министру и членам наблюдательного совета ПАО "НОТУ" представителей депутатских фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина", также депутатских групп "За майбутнє" и "Довіра", опубликованном на сайте "Эра-Медиа".

Депутаты отметили, что разделяют позицию журналистов и считают попытки закрыть программу на UA:Перший проявлением цензуры и наступлением на свободу слова со стороны руководства ОАО "НОТУ".

"Руководствуясь ст. 16 закона Украины "О статусе народного депутата Украины", требуем не допустить закрытия программы "Доброго ранку, Країно!" и введения таким образом цензуры на UA:Перший", – говорится в обращении.

Народные депутаты сообщили, что к ним обратились журналисты "Эра-Медиа", которые рассказали о намерении ОАО "НОТУ" с 11 июля прекратить вещание программы "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший.

"Журналисты считают, что причиной этого является обнародование в эфире программы нежелательных фактов о внешнем управлении страной, международной коррупции и измене пятого президента Украины. Как сообщили им представители ПАО "НОТУ", публикация разговоров [пятого президента Украины Петра] Порошенко и [экс-вице-президента США Джо] Байдена стала последней каплей терпения наблюдательного совета ПАО "НОТУ". Вместо того, чтобы бороться с коррупционерами, решили закрыть медиа, которые об этих коррупционерах рассказывают", – отмечают нардепы.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: eramedia.com.ua Фото: eramedia.com.ua

1 июля журналисты "Эра-Медиа" обратились к Зеленскому с жалобой на попытки закрытия Национальной общественной телерадиокомпанией Украины утреннего шоу "Доброго ранку, Країно!" на телеканале "UA:Перший". В обращении коллектив программы отметил, что чиновники ПАО НОТУ сообщили о прекращении действия договора с 11 июля.

"В скандальной беседе Порошенко и Байдена Петр Алексеевич сказал своему заокеанскому коллеге: "Я вызову всех руководителей телеканалов и скажу, как нужно показывать и рассказывать". Ситуация с попыткой закрытия программы "Эра-Медиа" – хороший тест для президента Зеленского: пойдет он по стопам своего предшественника или же станет на защиту свободы слова в Украине. Закрывать нужно коррупционеров, а не медиа", – сказано в обращении к президенту.