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ПОЛИТИКА

"Наш край" потребовал от правительства немедленно вмешаться в ситуацию с задолженностью по зарплатам

Александр Мазурчак: Если сделать правильные подсчеты, то средняя зарплата по стране будет 8 9 тысяч в месяц
Александр Мазурчак: Если сделать правильные подсчеты, то средняя зарплата по стране будет 8–9 тысяч в месяц
Фото: nashkray.org

Вместо отчета о надуманном повышении средней зарплаты Кабинет Министров Украины должен немедленно отреагировать на критическую ситуацию с задолженностью по заработным платам, заявил сопредседатель политической партии "Наш край" Александр Мазурчак. Об этом 4 августа написал сайт политической силы.

"С начала 2021-го задолженность по выплате зарплат в Украине выросла на 1 млрд грн. И на этом фоне правительство отчитывается надуманными цифрами о якобы росте средней зарплаты до 14,3 тыс грн. Где, кроме нескольких крупнейших городов Украины, люди получают такую зарплату? Это откровенная манипуляция правительства и Госстата, чтобы оправдывать постоянное повышение коммунальных тарифов", – сказал политик. 

Он считает, что средняя зарплата не отражает реального уровня доходов украинцев.

"Госстат не учитывает всех работающих, так как часть – в тени или самозанятые. Не отнимает налоги. И выводит среднюю арифметическую цифру вместе с миллионными зарплатами топ-менеджмента госпредприятий. Если сделать правильные подсчеты, то средняя зарплата по стране будет 8–9 тысяч в месяц", – убежден Мазурчак.

По его словам, миллионы украинцев не могут получить вовремя ни "надуманную", ни реальную зарплату.

"Только в июне задолженность по зарплатам увеличилась на 242 млн грн. Львиная доля – 74% в промышленности, при этом на действующих предприятиях. Более половины долга образовали в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве. Это промышленные регионы, которые традиционно боролись за лидерство. Теперь они борются за выживание", – заявил Мазурчак.

В партии "Наш край" считают, что правительство должно разработать и начать воплощать комплексную программу стимулирования и развития украинской экономики.

"Также депутаты "Нашего края" настаивают, чтобы Госстат срочно начал рассчитывать среднюю зарплату украинцев не по несправедливому арифметическому методу, а по международным стандартам, где манипуляции с цифрами исключены", – подытожили в политической силе.

Теги: Кабинет Министров, зарплата, экономика, Наш край, Александр Мазурчак, задолженность по зарплате
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