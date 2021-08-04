"Наш край" потребовал от правительства немедленно вмешаться в ситуацию с задолженностью по зарплатам

Александр Мазурчак: Если сделать правильные подсчеты, то средняя зарплата по стране будет 8–9 тысяч в месяц Фото: nashkray.org

"С начала 2021-го задолженность по выплате зарплат в Украине выросла на 1 млрд грн. И на этом фоне правительство отчитывается надуманными цифрами о якобы росте средней зарплаты до 14,3 тыс грн. Где, кроме нескольких крупнейших городов Украины, люди получают такую зарплату? Это откровенная манипуляция правительства и Госстата, чтобы оправдывать постоянное повышение коммунальных тарифов", – сказал политик.

Он считает, что средняя зарплата не отражает реального уровня доходов украинцев.

"Госстат не учитывает всех работающих, так как часть – в тени или самозанятые. Не отнимает налоги. И выводит среднюю арифметическую цифру вместе с миллионными зарплатами топ-менеджмента госпредприятий. Если сделать правильные подсчеты, то средняя зарплата по стране будет 8–9 тысяч в месяц", – убежден Мазурчак.

По его словам, миллионы украинцев не могут получить вовремя ни "надуманную", ни реальную зарплату.

"Только в июне задолженность по зарплатам увеличилась на 242 млн грн. Львиная доля – 74% в промышленности, при этом на действующих предприятиях. Более половины долга образовали в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве. Это промышленные регионы, которые традиционно боролись за лидерство. Теперь они борются за выживание", – заявил Мазурчак.

В партии "Наш край" считают, что правительство должно разработать и начать воплощать комплексную программу стимулирования и развития украинской экономики.

"Также депутаты "Нашего края" настаивают, чтобы Госстат срочно начал рассчитывать среднюю зарплату украинцев не по несправедливому арифметическому методу, а по международным стандартам, где манипуляции с цифрами исключены", – подытожили в политической силе.