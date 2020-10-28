Кабмин Украины создал группу по вопросам погашения задолженности по зарплате

Межведомственная рабочая группа будет заниматься контролем за своевременными выплатами зарплат, пенсий, стипендий и другими социальными выплатами.

По данным омбудсмена Денисовой, задолженность по зарплатам составляет $200 млн Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 28 октября создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения задолженности по зарплате во главе с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В пояснительной записке к проекту постановления, опубликованной на сайте Кабмина, указано, что рабочая группа создается для контроля за своевременными выплатами зарплат, пенсий, стипендий и других социальных выплат.

При этом Кабмин ликвидировал комиссию по урегулированию погашения задолженности по зарплате, пенсий и других социальных выплат.

В январе правительство инициировало введение компенсаций людям в случае задержек с выплатами.

11 октября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что задолженность по выплате заработной платы в Украине выросла на 24% и составляет $200 млн.