Убытки "Укроборонпрома" составили 681 млн грн, задолженность по зарплате выросла – СМИ

Долги госконцерна "Укроборонпром" по заработной плате в первом квартале 2020 года выросли до 481 млн грн. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

В состав концерна входит 10 конструкторских бюро, на предприятиях "Укроборонпрома" работает около 80 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Государственный концерн "Укроборонпром" закончил первый квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн, об этом 5 августа сообщает "Цензор.НЕТ", ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

У предприятия, по данным сайта, вырос долг по заработной плате. В первом квартале 2019 года долг составлял 413 млн грн, в первом квартале 2020-го сумма задолженности выросла до 481 млн грн. В течение года долги перед сотрудниками выросли на 68 млн грн.

"В "Укроборонпроме" наблюдается уменьшение количества работников. Если в 2018 году в госконцерне работало 69 943 человека, то по итогам первого квартала 2020 года их количество уменьшилось почти на 5 тыс. – до 64 961", – сообщает "Цензор.НЕТ".

По информации издания, расходы на содержание госконцерна запланированы на уровне 450 млн грн.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входит 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 80 тыс. человек, сказано на его сайте.

В апреле замгендиректора концерна Мустафа Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него будут созданы шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс заявлял в мае текущего года, что концерн будет реформироваться в три этапа.

Госконцерн "Укроборонпром" подлежит полной трансформации, об этом 17 июля заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"В нынешнем виде он не может существовать", – сказал он.