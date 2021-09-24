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"Наш край" потребовал срочно вынести на голосование Рады законопроект о запрете отключения должников от услуг ЖКХ

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Сергей Шахов: Вся страна сегодня страдает от того, что уже побежали монополисты отключать от тепла, от света, от электроэнергии
Сергей Шахов: Вся страна сегодня страдает от того, что уже побежали монополисты отключать от тепла, от света, от электроэнергии
Фото: nashkray.org

Вопрос о запрете на отключение должников от коммунальных услуг нужно вне очереди поставить на голосование в Верховной Раде, заявил с трибуны парламента сопредседатель политической партии "Наш край", народный депутат, автор соответствующего проекта закона Сергей Шахов. Политик считает, что такой запрет должен действовать в течение всего карантина, пишет 24 сентября сайт партии.

"Мы обращаемся к вам [с просьбой] поставить на голосование законопроект №6064, который запрещает отключение людей сегодня, во время отопительного сезона, от отопления. Львовская, Николаевская, Одесская, Луганская, Донецкая области – вся страна сегодня страдает от того, что уже побежали монополисты отключать от тепла, от света, от электроэнергии, потому что нет [людям], чем платить", – заявил нардеп.

17 сентября в "Нашем крае" сообщили, что Шахов зарегистрировал в парламенте законопроект, который призван вернуть мораторий на отключение от коммунальных услуг должников в период карантина.

По мнению народного депутата, значительная часть украинцев в течение последних полутора лет оказалась в трудном положении, лишилась доходов или даже возможности заработать из-за карантинных ограничений и локдаунов. В таких условиях лишение людей еще и элементарных коммунальных услуг может спровоцировать социальный кризис, убежден он.

Проект закона №6064 предлагает ввести мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг на период действия карантина, вызванного коронавирусной болезнью (COVID-19). Шахов считает, что проект закона позволит защитить людей от негативных финансовых последствий пандемии.

Контекст:

20 марта 2020 года парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". На период карантина и месяц после него введен запрет на отключение потребителей от коммунальных услуг, а также на начисление штрафов и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг.

20 августа 2021 года вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям. Портал ExPro писал, что этим законом официально сняты ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которые предусматривались законодательством об условиях адаптивного карантина.

Теги: отопление, штраф, жилищно-коммунальные услуги, электроэнергия, законодательство, парламент, законопроект, ЖКХ, мораторий, Наш край, Сергей Шахов, пандемия, коронавирус, локдаун
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