"Наш край" потребовал срочно вынести на голосование Рады законопроект о запрете отключения должников от услуг ЖКХ

"Мы обращаемся к вам [с просьбой] поставить на голосование законопроект №6064, который запрещает отключение людей сегодня, во время отопительного сезона, от отопления. Львовская, Николаевская, Одесская, Луганская, Донецкая области – вся страна сегодня страдает от того, что уже побежали монополисты отключать от тепла, от света, от электроэнергии, потому что нет [людям], чем платить", – заявил нардеп.
17 сентября в "Нашем крае" сообщили, что Шахов зарегистрировал в парламенте законопроект, который призван вернуть мораторий на отключение от коммунальных услуг должников в период карантина.
По мнению народного депутата, значительная часть украинцев в течение последних полутора лет оказалась в трудном положении, лишилась доходов или даже возможности заработать из-за карантинных ограничений и локдаунов. В таких условиях лишение людей еще и элементарных коммунальных услуг может спровоцировать социальный кризис, убежден он.
Проект закона №6064 предлагает ввести мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг на период действия карантина, вызванного коронавирусной болезнью (COVID-19). Шахов считает, что проект закона позволит защитить людей от негативных финансовых последствий пандемии.
20 марта 2020 года парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". На период карантина и месяц после него введен запрет на отключение потребителей от коммунальных услуг, а также на начисление штрафов и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг.
20 августа 2021 года вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям. Портал ExPro писал, что этим законом официально сняты ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которые предусматривались законодательством об условиях адаптивного карантина.