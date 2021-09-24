"Наш край" потребовал срочно вынести на голосование Рады законопроект о запрете отключения должников от услуг ЖКХ

Сергей Шахов: Вся страна сегодня страдает от того, что уже побежали монополисты отключать от тепла, от света, от электроэнергии Фото: nashkray.org

"Мы обращаемся к вам [с просьбой] поставить на голосование законопроект №6064, который запрещает отключение людей сегодня, во время отопительного сезона, от отопления. Львовская, Николаевская, Одесская, Луганская, Донецкая области – вся страна сегодня страдает от того, что уже побежали монополисты отключать от тепла, от света, от электроэнергии, потому что нет [людям], чем платить", – заявил нардеп.

17 сентября в "Нашем крае" сообщили, что Шахов зарегистрировал в парламенте законопроект, который призван вернуть мораторий на отключение от коммунальных услуг должников в период карантина.

По мнению народного депутата, значительная часть украинцев в течение последних полутора лет оказалась в трудном положении, лишилась доходов или даже возможности заработать из-за карантинных ограничений и локдаунов. В таких условиях лишение людей еще и элементарных коммунальных услуг может спровоцировать социальный кризис, убежден он.

Проект закона №6064 предлагает ввести мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг на период действия карантина, вызванного коронавирусной болезнью (COVID-19). Шахов считает, что проект закона позволит защитить людей от негативных финансовых последствий пандемии.