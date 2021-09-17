Нардеп от "Нашего края" зарегистрировал законопроект, который должен вернуть запрет на отключение населения от услуг ЖКХ

"Огромное количество людей сидит без работы. Локдаун и карантин закрыл тысячи предприятий, которые давали рабочие места и зарплаты. Правительство ничего не сделало существенного, чтобы спасти украинцев. Зато сделало максимум, чтобы их добить, – подняло тарифы, заставило людей залезть в огромные долги и позволило коммунальщикам отключать абонентов от своих услуг. Это как назвать? Как можно в условиях всемирного кризиса отключать людей от света, воды, газа и тепла?" – сказал Шахов.
Он считает, что причина задолженности населения – в политике Кабмина.
"Это люди или правительство сделало "рынок газа", который теперь стоит почти 30 грн за 1 м³? Это люди или правительство закупают уголь в США, а не на отечественных шахтах по цене вдвое выше? Это люди или правительство подняло тарифы до такого уровня, что их семьи должны тратить до 80% семейного бюджета? Так может, если правительство настолько нелепо в своих действиях, то надо как-то отвечать за свои преступления против украинцев? Хотя бы не заставлять людей жить в холоде, темноте и голоде. Отключения домов должны прекратиться до конца пандемии", – заявил политик.
Шахов убежден, что нужно немедленно вернуть мораторий, так как отключения могут привести к социальному взрыву.
"Люди доведены до предела. Нельзя их перед началом холодов отключать от света и газа – это же можно сравнить с терроризмом против собственного народа. Если правительство не имеет собственного ума вернуть норму моратория на отключение от услуг ЖКХ, то мы – народные депутаты – сделаем представление законопроекта самостоятельно. Я уверен, что депутатский корпус станет на сторону людей в этом законопроекте и найдется необходимое количество голосов. В этом случае правительству придется выполнять нормы закона", – сказал нардеп.
Проект закона №6064 предлагает ввести мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг на период действия карантина, вызванного коронавирусной болезнью (COVID-19). Автор считает, что проект закона позволит временно, на период карантина, защитить людей от негативных финансовых последствий пандемии.
20 марта парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". На период карантина и месяц после него введен запрет на отключение потребителей от коммунальных услуг, а также на начисление штрафов и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг.
20 августа вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям. Портал ExPro писал, что этим законом официально сняты ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которые предусматривались законодательством об условиях адаптивного карантина.