Нардеп от "Нашего края" зарегистрировал законопроект, который должен вернуть запрет на отключение населения от услуг ЖКХ

Сергей Шахов: Как можно в условиях всемирного кризиса отключать людей от света, воды, газа и тепла? Фото: nashkray.org

"Огромное количество людей сидит без работы. Локдаун и карантин закрыл тысячи предприятий, которые давали рабочие места и зарплаты. Правительство ничего не сделало существенного, чтобы спасти украинцев. Зато сделало максимум, чтобы их добить, – подняло тарифы, заставило людей залезть в огромные долги и позволило коммунальщикам отключать абонентов от своих услуг. Это как назвать? Как можно в условиях всемирного кризиса отключать людей от света, воды, газа и тепла?" – сказал Шахов.

Он считает, что причина задолженности населения – в политике Кабмина.

"Это люди или правительство сделало "рынок газа", который теперь стоит почти 30 грн за 1 м³? Это люди или правительство закупают уголь в США, а не на отечественных шахтах по цене вдвое выше? Это люди или правительство подняло тарифы до такого уровня, что их семьи должны тратить до 80% семейного бюджета? Так может, если правительство настолько нелепо в своих действиях, то надо как-то отвечать за свои преступления против украинцев? Хотя бы не заставлять людей жить в холоде, темноте и голоде. Отключения домов должны прекратиться до конца пандемии", – заявил политик.

Шахов убежден, что нужно немедленно вернуть мораторий, так как отключения могут привести к социальному взрыву.

"Люди доведены до предела. Нельзя их перед началом холодов отключать от света и газа – это же можно сравнить с терроризмом против собственного народа. Если правительство не имеет собственного ума вернуть норму моратория на отключение от услуг ЖКХ, то мы – народные депутаты – сделаем представление законопроекта самостоятельно. Я уверен, что депутатский корпус станет на сторону людей в этом законопроекте и найдется необходимое количество голосов. В этом случае правительству придется выполнять нормы закона", – сказал нардеп.