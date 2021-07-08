"Наш край" призвал власть одобрить программу работы правительства, где четко будет зафиксирован план развития реального сектора экономики

"Несмотря на регулярные заявления власти о выходе Украины из экономического кризиса, реалии указывают на обратное. Госстат фиксирует второй месяц подряд снижение заработных плат. Увеличение у нас исключительно в статье роста стоимости продуктов и товаров первой необходимости – с начала года ежемесячно фиксируется на 6–7%. Представители действующего правительства лицемерно хвастаются псевдодостижениями на камеры, однако сухие цифры статистики говорят сами за себя", – сказал Шахов.

Он убежден, что все это последствия неумелой экономической политики Кабинета Министров, а также неэффективной борьбы с кризисом, вызванным эпидемией коронавирусной инфекции.

"Вместо обещанного прорыва украинская экономика падает второй год подряд. Вместо лавины мы наблюдаем самый низкий уровень прямых иностранных инвестиций за последние 20 лет. Вместо развития реального сектора экономики и поддержки мелкого и среднего предпринимательства правительство продолжает оказывать налоговое давление на бизнес и тормозить экономическое развитие", – подчеркнул политик.

Принятый в Верховной Раде в первом чтении проект закона №5600 он раскритиковал.

"Этот закон рекламировали как шаг, который будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджет в размере около 50 млрд грн в год. Однако замалчивали огромное увеличение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Правительство обязано отказаться от дешевого пиара, который доминирует в его деятельности и начать наконец принимать нужные стране и ее экономике решения", – резюмировал Шахов.