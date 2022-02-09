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"Наш край": Рада продлила действие приоритетных направлений развития науки и техники, так как Кабмин не подал новые

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Борис Приходько: Конкурентоспособность Украины в мире и устойчивое экономическое развитие общества невозможны без развития науки и техники
Борис Приходько: Конкурентоспособность Украины в мире и устойчивое экономическое развитие общества невозможны без развития науки и техники
Фото: nashkray.org

Верховная Рада приняла законопроект, который обеспечит деятельность научно-технической сферы государства, заявил народный депутат Украины, лидер партийной организации "Наш край" в Черниговской области Борис Приходько. Он отметил, что парламент таким образом продлил действие научных приоритетов страны, так как правительство все еще не подготовило и не передало в ВР законопроект с обновленными приоритетами, пишет 9 февраля сайт политсилы.

"Конкурентоспособность Украины в мире и устойчивое экономическое развитие общества невозможны без развития науки и техники. В Верховной Раде мы приняли в целом законопроект №6445 моего соавторства, который обеспечит деятельность научно-технической сферы государства. Этим решением мы продолжили действие действующих приоритетных направлений развития науки и техники и инновационной деятельности в Украине, поскольку Кабмин по-прежнему не подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект с уже обновленными приоритетными направлениями научно-технической и инновационной деятельности Украины", – сказал Приходько.

Он сообщил, что действующие приоритетные направления – это энергетика и энергоэффективность, новые технологии в профилактике и лечении наиболее распространенных болезней, информационная и коммуникативная технологии, рациональное природопользование, научные исследования по наибольшим проблемам развития научно-технического, социально-экономического, общественно-политического, человеческого потенциала.

"Реализация законопроекта обеспечит продолжение выполнения государственных программ, научно-исследовательских и конструкторских работ в соответствии с действующими приоритетными направлениями развития науки и техники", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Контекст:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о приоритетных направлениях развития науки и техники и инновационной деятельности был зарегистрирован в Верховной Раде 17 декабря, его приняли в целом 1 февраля, сейчас документ ожидает подписи спикера парламента.

Теги: Верховная Рада, наука, правительство, Борис Приходько, технологии, парламент, законопроект, Наш край, инновации
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