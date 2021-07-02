"Наш край": Украина оказалась на грани газового коллапса

"Правительство приняло решение, позволяющее вывести из "Нафтогазу" 50 млрд грн резерва, который был предусмотрен на закупку газа на зиму. Эти деньги правительство планирует пустить на финансирование программы "Большое строительство". Запасы голубого топлива достигли самой низкой отметки за последние годы, а дефицит в условиях рынка неизбежно приведет к новому подорожанию", – заявил он.

По словам политика, по этой причине до сих пор не началась закупка газа в подземные хранилища и запасов на сегодня меньше, чем было в прошлом и позапрошлом годах.

"На начало июня из 15,5 млрд кубометров имеющихся запасов в украинских ПХГ почти 30% газа (4,4 млрд кубометров) принадлежало иностранным трейдерам. Еще часть газа принадлежит частным фирмам или является буферным запасом. Лишь около 5 млрд кубометров принадлежит государству. Если немедленно не начать действовать, мы получим дефицит газа зимой", – убежден Шахов.

Он добавил, что при этом цена газа растет и для населения тариф "Нафтогазу" вырос в июле на 10%, до 13,13 грн за м³, хотя сейчас сезон низкого спроса.

"Во время роста спроса в период холодов цена может вырасти в несколько раз! Большинство украинцев просто не смогут за него платить. Но большей угрозой является то, что украинцам нечего будет приобрести, – дефицит газа может стать настоящей катастрофой для теплогенерирующих предприятий", – заявил народный депутат.

В партии подчеркнули, что "Нафтогаз" должен пересмотреть свой финансовый план и программу собственной добычи, так как только свой газ, по мнению "Нашего края", обеспечит страну зимой доступным газом.

"Правительство должно отказаться от попыток перенаправления резервного фонда "Нафтогазу" на нецелевое использование. Резерв должен уйти исключительно на закупку газа, чтобы избежать возможного дефицита газа для отопления людей, что может стать причиной коллапса теплокоммунэнерго", – сказано в заявлении политсилы.