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ПОЛИТИКА

"Наш край" заявил о краже голосов и фальсификации выборов в Киевской области

По результатам обработки протоколов участковых избирательных комиссий в Фастове партия "Наш край" в областной совет набрала 380 голосов, но после уточнения это количество уменьшилось на 340 голосов, а количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными, выросло почти на тысячу, заявили в партии.

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Судьбу выборов решают не граждане, а политические мошенники и фальсификаторы, заявили в "Нашем крае"
Судьбу выборов решают не граждане, а политические мошенники и фальсификаторы, заявили в "Нашем крае"
Фото: depositphotos.com

В Богуславе и Фастове Киевской области голоса избирателей, отданные за "Наш край" на выборах в областной совет, городские территориальные избирательные комиссии переписали в пользу других политических сил, а многие бюллетени признаны недействительными. Об этом "Українським новинам" заявили 8 ноября в пресс-службе Киевской областной организации партии.

"Так, по результатам первых протоколов участковых избирательных комиссий в Фастове партия "Наш край" в областной совет набрала 380 голосов. И уже после так называемого уточнения это количество уменьшилось на 340 голосов, а количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными, вообще выросло почти на тысячу. В то же время количество голосов, которые набрала ОПЗЖ, с 1562 вдруг выросло на 2539. А количество голосов за кандидата от этой политической силы Войченко увеличилось ровно втрое. Количество голосов за кандидата от партии "За майбутнє" Шульгу с 57 возросло до 357 голосов. А кандидат от Партии национального эгоизма Сачко с 157 голосов уже набирает 396. В целом, по сравнению с предыдущими цифрами, показатели данной партии выросли на 660 голосов. В первичных протоколах об итогах голосования количество избирательных бюллетеней, полученных УИК, составляет 56 251, а в "уточненных" увеличено на 111 бюллетеней. Это касается и избирателей: их количество с 55 115 возросло до 55 637", – цитирует агентство заявление партии.

По данным пресс-службы, количество голосов, отданных за "Наш край", осталось тем же – 40 голосов.

"Путем простого математического сложения напрашивается вывод, что Фастовская городская ТИК или некомпетентна, или сознательно готовила фальсификацию", – считают партийцы.

Они отмечают, что такая же ситуация сложилась и в Богуславе.

"По первоначальным протоколам за "Наш край" отдали свои голоса более 1150 избирателей, однако в протоколе, который подан Богуславской городской ТИК в Киевскую областную ТИК, половина голосов, отданных за партию, странным образом "перешла" другим партиям. Несмотря на протесты "Нашего края" и решения судов о пересчете голосов, Богуславская городская ТИК оставила данный протокол без изменений, изменив только дату документа. К сожалению, Киевская областная ТИК "закрывает глаза" на такие злоупотребления, игнорируя разницу количества голосов в протоколах. На основании протоколов УИК с мокрыми печатями о подсчете голосов избирателей партия "Наш край" на выборах в Киевский областной совет преодолевает пятипроцентный барьер. Однако Фастовская и Богуславская городские ТИК нагло фальсифицируют результаты выборов, чтобы представители нашей политической силы не попали в областной совет", – заявили в партии.

По мнению главы Киевской областной организации "Наш край" Анатолия Присяжнюка, политические "договорняки" в комиссиях обесценивают роль выборов и являются примером профанации и нечестного ведения избирательной гонки.

"Оказывается, чтобы иметь достойный результат, необязательно встречаться с избирателями, доносить свою избирательную программу и иметь политическую позицию. Сейчас судьбу выборов решают не граждане, а политические мошенники и фальсификаторы, "свои" люди в УИК и ТИК, которые идут на нарушение закона. Нарушения избирательных комиссий дают нам основание говорить о массовой и тотальной фальсификации результатов волеизъявления по выборам депутатов Киевского областного совета Фастовской и Богуславской городскими ТИК", – заявил он.

"Наш край" обратился в правоохранительные органы и отстаивает свои нарушенные права и законные интересы в судах, сообщил Присяжнюк.

"Мы отстаиваем законное установление результатов голосования, защищаем каждый голос, отданный за нашу политическую силу", – подчеркнул политик.

По данным пресс-службы, в Киевской области кандидаты от "Нашего края" избраны председателями двух объединенных территориальных общин: Михаил Кривошеев стал победителем на выборах главы Таращанской объединенной территориальной общины, а Александр Панюта займет пост главы Кагарлыка. Представители "Нашего края", по предварительным подсчетам, зайдут в городские, районные и поселковые советы.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Киевская область, фальсификации, местные выборы, голосование, Наш край
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