В Ровно ОПЗЖ не попала в облсовет. Для преодоления проходного барьера партии не хватило одного голоса

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" через суд пытается добиться пересчета голосов на выборах в Ровенский областной совет.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" не прошла в Ровенский областной совет по итогам местных выборов, состоявшихся 25 октября. Об этом сообщает ровенское издание "Четверта влада".

Глава местной ячейки ОПЗЖ Михаил Бузинарский заявил, что для преодоления проходного барьера партии не хватило одного голоса.

В связи с этим политическая сила пытается добиться пересчета голосов в Ровенском апелляционном суде.

Издание сообщило, что на заседании также присутствовали представители партий "Слуга народа", "Голос", "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "За майбутнє". Все они выступили против проведения пересчета. Около 13.20 суд удалился в совещательную комнату.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка составила 36,88%.