Мэр Тернополя победил в первом туре выборов

Городской голова Тернополя Сергей Надал переизбрался на третий срок. Он набрал почти 75% голосов избирателей.

Надал впервые стал мэром Тернополя в 2010 году Фото: Сергій Надал / Facebook

Городской голова Тернополя Сергей Надал победил на выборах мэра в первом туре, за него проголосовали 74,59% избирателей, об этом свидетельствуют данные Центризбиркома Украины.

Всего в выборах участвовало 10 кандидатов, которые набрали от 0,52% до 5,88%.

Надал был избран мэром Тернополя в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на должность городского головы, получив 60% голосов, сообщает сайт мэрии Тернополя.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка составила 36,88%.