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Назначена дата оглашения приговора в деле об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова в Киеве

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Вороненкова убили в Киеве в 2017 году
Вороненкова убили в Киеве в 2017 году
Фото: Денис Вороненков / Facebook

Суд присяжных Шевченковского районного суда города Киева, рассматривающий дело об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заслушал всех участников процесса и удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Оглашение приговора назначено на 1 декабря 2021 года.

Прокурор в ходе дебатов попросил суд признать двух обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Вороненкова по корыстным мотивам группой лиц, совершенном по заказу (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного  кодекса Украины), и назначить им по 12 лет лишения свободы.

Прокурор просил суд признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), назначив ему три года лишения свободы.

Обвиняемые своей вины не признают.

Контекст:

Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, убил киллер в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник политика смертельно ранил нападавшего.

9 октября 2017 года в Генпрокуратуре заявили, что убийство заказал бывший муж вдовы Вороненкова Владимир Тюрин по приказу ФСБ России, а совершил украинец Павел Паршов. В ведомстве добавили, что уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передано в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки – от заказчиков до исполнителей преступления.

Руководителем преступной группы назван Юрий Василенко (его местонахождение устанавливается), а соорганизатором – Александр Лось. Соучастником киллера Паршова следствие считает Ярослава Левенца (находится в розыске), а их водителем – Ярослава Тарасенко.

Лось обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины, Тарасенко – по трем.

Вдова Вороненкова Мария Максакова в суде 23 апреля 2019 года сказала, что не считает Тюрина причастным к преступлению. По ее словам, предыдущие показания она давала под влиянием московского приятеля Вороненкова, бывшего сотрудника Следкома РФ Дениса Панаитова. Максакова заявила, что именно Панаитов причастен к убийству, так как, по ее мнению, он хотел завладеть недвижимостью Вороненкова. Вдова российского депутата также считает причастным к преступлению предпринимателя из Москвы Виталия Качура.

В октябре 2019 года в прокуратуре Киева сообщили, что Максакова полностью изменила свои показания по делу об убийстве ее супруга, поэтому Печерский райсуд Киева отменил подозрение Тюрину.

Теги: убийство, прокуратура, Денис Вороненков, убийство Вороненкова, уголовное производство, Александр Лось, суд, суд присяжных
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