Назначена дата оглашения приговора в деле об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова в Киеве

Оглашение приговора назначено на 1 декабря 2021 года.

Прокурор в ходе дебатов попросил суд признать двух обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Вороненкова по корыстным мотивам группой лиц, совершенном по заказу (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), и назначить им по 12 лет лишения свободы.

Прокурор просил суд признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), назначив ему три года лишения свободы.

Обвиняемые своей вины не признают.