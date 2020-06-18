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Назначение Парцхаладзе может затормозить строительную реформу Зеленского – экономист

С первых дней реализации градостроительной реформы, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским, экс-замминистра регионального развития и экс-руководитель киевской областной ячейки партии Петра Порошенко "Солидарность" Лев Парцхаладзе был одним из ее активнейших критиков, заявил экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

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Юрий Гаврилечко: Ну кто после такого поверит, что "приводы в ГБР" самого Порошенко не есть часть некой большой игры с Банковой?
Юрий Гаврилечко: Ну кто после такого поверит, что "приводы в ГБР" самого Порошенко не есть часть некой большой игры с Банковой?
Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

Назначение киевского застройщика, политика и экс-чиновника Льва Парцхаладзе в Исполком Нацсовета реформ во главе с Михаилом Саакашвили может привести к консервации коррупции в строительной отрасли и ударить по рейтингу президента Украины, заявил в блоге на сайте "Корреспондент" 18 июня экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"В итоге такое назначение в "Офис реформ" не просто может законсервировать ситуацию с коррупцией в градостроительной отрасли из-за вялотекущей или даже блокированной реформы, но и повлиять на изменение политического рейтинга действующего президента, причем повлиять в сторону его уменьшения. Вряд ли это именно то, что сейчас нужно Владимиру Зеленскому", – считает эксперт.

По его словам, с первых дней реализации градостроительной реформы экс-замминистра регионального развития и экс-руководитель киевской областной ячейки партии Петра Порошенко "Солидарность" был одним из ее активнейших критиков.

По информации СМИ, назначение Парцхаладзе в совет реформ при президенте лоббируют глава Офиса президента Андрей Ермак и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Последний, по мнению Гаврилечко, выступает одним из активных инициаторов по торможению реформы и хочет оставить все, как было.

Эксперт также считает "странной" позицию главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Даже если и исключить из нее возможный материальный интерес, выглядит, мягко говоря, странно. Поскольку он в лице Парцхаладзе заводит в команду президента Зеленского весьма влиятельного и известного соратника президента Порошенко, что опять поставит вопрос о целесообразности кадровых назначений и политической мотивированности их. Ну кто после такого поверит, что "приводы в ГБР" самого Порошенко не есть часть некой большой игры с Банковой?" – задается вопросом Гаврилечко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2674720982849206&id=100009339910671

О планах Парцхаладзе войти в команду Саакашвили писал 2 июня "24 канал".

Теги: Михаил Саакашвили, строительство, Юрий Гаврилечко, Лев Парцхаладзе, реформа, Андрей Ермак, Алексей Чернышов, назначение
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