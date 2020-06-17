Журналистка Соколовская: Парцхаладзе сдал назад только временно, потому что кроме противников у него появились новые союзники

История с попыткой назначения киевского застройщика Льва Парцхаладзе к Михаилу Саакашвили в Исполком Нацсовета реформ получила продолжение, заявила журналистка Янина Соколовская.

Киевский застройщик Лев Парцхаладзе, несмотря на критику, не оставил идею получить должность в Нацсовете реформ, исполком которого возглавил Михаил Саакашвили, заявила в Facebook журналистка Янина Соколовская.

"История с попыткой назначения Льва Парцхаладзе к Саакашвили в Офис очень простых решений, о которой я писала ранее, получила продолжение. Уже никто никуда не идет. Точнее – временно никуда не идет. Получив волну общественного возмущения, Лев временно сдал назад. Но – только временно, потому что кроме противников у него появились новые союзники", – написала она.

Со ссылкой на сегодняшнюю статью "РБК-Украина" Соколовская отметила, что в группе поддержки Парцхаладзе "неожиданно нарисовался" Сергей Шевченко – глава департамента нормативно-правового обеспечения Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"Шевченко – это человек [экс-главы Госархстройинспекции Алексея] Кудрявцева, который в свою очередь работал при [пятом президенте Петре] Порошенко (и тот выгнал его за коррупцию), но у Кудрявцева были связи с [экс-министром развития общин и территорий Аленой] Бабак, и когда она стала министром, то и.о. главы ГАСИ стал Сергей Строкач – 100% креатура Кудрявцева. Самого Кудрявцева хотели в замминистры… Вторым столпом Кудрявцева в ГАСИ кроме Строкача выглядел Шевченко – глава департамента нормативно-правового обеспечения, то есть главный юрист Кудрявцева. Когда в декабре прошлого года команда Зе начала чистку ГАСИ, то Строкач и Шевченко были отстранены и против них начали дисциплинарное дело, но они ушли на больничные. Шевченко двигали в главы ГАСИ через конкурс. Когда это не прошло, он исчез из поля зрения и совсем недавно начал активно как эксперт критиковать реформу ГАСИ и даже появляться на совещаниях в правительстве. Кто его туда позвал? Те же люди, которые отправляют Парцхаладзе к Саакашвили – [глава Офиса президента Андрей] Ермак, [министр развития общин и территорий Алексей] Чернышов. Теперь они с Кудрявцевым и Бабак – союзники в деле похорон реформы", – написала журналистка.

Она добавила, что это означает, что в Украине снова "крутятся мощные коррупционные схемы, а некий Лев вполне годится на роль схематозного бенефициара в строительной отрасли".

"План у Ермака и Чернышова был достаточно простой: устроить искушенного в вопросах строительства Парцхаладзе в Офис старому студенческому другу Ермака Саакашвили, чтобы Лев курировал в Исполкоме реформ реформу родного для него направления – строительства, что позволило бы ему повернуть инициированную Владимиром Зеленским реформу градостроительства в нужное и Ермаку, и Чернышову, и самому Парцхаладзе русло", – цитирует она статью агентства.

Соколовская считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен вмешаться в ситуацию.

"Тут и начинаешь задумываться, так ли бескорыстна нынешняя власть, как обещал Зеленский во время избирательной кампании. А может, мы все неправильно его поняли: Зеленский обещал "сделать их вместе", но он не уточнил, кого – их, и с кем – вместе. Если команда нового президента начинает дополняться львами в схематозных клетках, то устраивает ли это главу этой самой новой команды? Очень надеюсь, что за год она не состарилась. Чтобы подтвердить свою некоррумпированную молодость, в данной истории президенту достаточно сделать несложный шаг – ликвидировать "коррупционную гидру" ГАСИ полностью, а не отрезать ей хвост в ожидании, когда вырастет новый", – резюмировала она.

По информации "24 канала", киевский застройщик и экс-заместитель министра регионального развития времен правительства Владимира Гройсмана Лев Парцхаладзе намерен войти в Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, главой которого был назначен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.