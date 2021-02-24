Назначенный Радой судья КСУ Кичун принес присягу

24 февраля судья Конституционного Суда Украины Виктор Кичун получил мантию, нагрудный знак и удостоверение.

Доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого Виктор Кичун 24 февраля принес присягу на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом сообщила пресс-служба КСУ на своей странице в Facebook.

Во время специального заседания КСУ Кичун прочитал текст присяги судьи и подписал ее.

Председатель заседания Сергей Головатый вручил судье судейскую мантию, нагрудный знак и удостоверение судьи. Заместитель председателя суда от себя и коллег поздравил Виктора Кичуна с приобретением полномочий судьи Конституционного Суда Украины.

На заседании Верховной Рады Украины 18 февраля назначение Кичуна поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.

На должность, за исключением Кичуна (от "Слуги народа"), претендовали три кандидата: Ольга Боднар-Петровская (от "Батьківщини"), Юрий Павленко (от "Оппозиционной платформы – За жизнь"), Руслан Сидорович (от "Голоса").

Фракция "Слуги народа" дала 205 голосов за кандидатуру Кичуна. Его назначение также поддержали депутаты от групп "За майбутнє" (10 голосов) и "Довіра" (18 голосов).

По информации "ВBC News Україна", Кичун является соратником Федора Вениславского, представителя президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде и народного депутата от "Слуги народа". Сам Вениславский подтвердил эту информацию в комментарии "Радіо Свобода". Он добавил, что не видит в знакомстве с Кичуном конфликта интересов. "А какой может быть конфликт интересов, если человек прошел отбор и фракция его поддержала? Я буду поддерживать решение фракции", – отметил Вениславский.

Выступая в Раде 18 февраля, Вениславский сказал, что знает Кичуна больше 30 лет.

"Я могу ответственно заявить, что этот человек, безусловно, отвечает требованиям, которые предъявляются судье Конституционного Суда. [...] Это человек, который никогда не шел на компромиссы со своей совестью", – заявил депутат.

По данным LB.ua, Кичун подал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного Суда в декабре 2019 года.