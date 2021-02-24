ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Назначенный Радой судья КСУ Кичун принес присягу

24 февраля судья Конституционного Суда Украины Виктор Кичун получил мантию, нагрудный знак и удостоверение.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кичун принял присягу судьи КСУ
Кичун принял присягу судьи КСУ
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого Виктор Кичун 24 февраля принес присягу на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом сообщила пресс-служба КСУ на своей странице в Facebook.

Во время специального заседания КСУ Кичун прочитал текст присяги судьи и подписал ее.

Председатель заседания Сергей Головатый вручил судье судейскую мантию, нагрудный знак и удостоверение судьи. Заместитель председателя суда от себя и коллег поздравил Виктора Кичуна с приобретением полномочий судьи Конституционного Суда Украины.

https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/1333389407061773

На заседании Верховной Рады Украины 18 февраля назначение Кичуна поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.

На должность, за исключением Кичуна (от "Слуги народа"), претендовали три кандидата: Ольга Боднар-Петровская (от "Батьківщини"), Юрий Павленко (от "Оппозиционной платформы – За жизнь"), Руслан Сидорович (от "Голоса").

Фракция "Слуги народа" дала 205 голосов за кандидатуру Кичуна. Его назначение также поддержали депутаты от групп "За майбутнє" (10 голосов) и "Довіра" (18 голосов). 

По информации "ВBC News Україна", Кичун является соратником Федора Вениславского, представителя президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде и народного депутата от "Слуги народа". Сам Вениславский подтвердил эту информацию в комментарии "Радіо Свобода". Он добавил, что не видит в знакомстве с Кичуном конфликта интересов. "А какой может быть конфликт интересов, если человек прошел отбор и фракция его поддержала? Я буду поддерживать решение фракции", – отметил Вениславский. 

Выступая в Раде 18 февраля, Вениславский сказал, что знает Кичуна больше 30 лет.

"Я могу ответственно заявить, что этот человек, безусловно, отвечает требованиям, которые предъявляются судье Конституционного Суда. [...] Это человек, который никогда не шел на компромиссы со своей совестью", – заявил депутат.

По данным LB.ua, Кичун подал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного Суда в декабре 2019 года.

Теги: Украина, Конституционный Суд, Юрий Павленко, присяга, судьи, КСУ, судья, Виктор Кичун
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дядя Виталик уже", "Хорошеем". Козловский показал, как менялся его образ за годы карьеры
"Дядя Виталик уже", "Хорошеем". Козловский показал, как менялся его образ за годы карьеры
"Искусала". Жена Остапчука показала "утренние шалости" с мужем
"Искусала". Жена Остапчука показала "утренние шалости" с мужем
Как приготовить домашнее овсяное печенье. Рецепт от Паперной с добавлением сиропа топинамбура
Как приготовить домашнее овсяное печенье. Рецепт от Паперной с добавлением сиропа топинамбура
Британский миллиардер Брэнсон получил первую дозу вакцины от COVID-19
Британский миллиардер Брэнсон получил первую дозу вакцины от COVID-19
"I don’t know russian". Беленюк рассказал, как пытался в бассейне поговорить на русском языке с "американским инвестором"
"I don’t know russian". Беленюк рассказал, как пытался в бассейне поговорить на русском языке с "американским инвестором"
"Самые страшные мысли начинают заползать в башку". Куценко показал, как гримеры сделали слепок его головы
"Самые страшные мысли начинают заползать в башку". Куценко показал, как гримеры сделали слепок его головы
Джамала анонсировала премьеру двух альбомов и трека
Джамала анонсировала премьеру двух альбомов и трека
"Это просто непередаваемые ощущения". Беременная жена Павлика показала свою новую машину
"Это просто непередаваемые ощущения". Беременная жена Павлика показала свою новую машину
"Пошловато". Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью
"Пошловато". Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью
Мика Ньютон: Мне предложили уехать в Россию, где я была очень популярной. Но я отказалась
Мика Ньютон: Мне предложили уехать в Россию, где я была очень популярной. Но я отказалась
"Не скрывайте красивый животик этими плавищами". Поклонники Мишиной отреагировали на фото актрисы в купальнике
"Не скрывайте красивый животик этими плавищами". Поклонники Мишиной отреагировали на фото актрисы в купальнике
"Папа не говорит уже 12 лет". Волочкова показала 74-летнего отца
"Папа не говорит уже 12 лет". Волочкова показала 74-летнего отца
Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка
Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка
"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок". Усик показал жену и 11-летнюю дочь
"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок". Усик показал жену и 11-летнюю дочь
"Я презираю бедность". Артемий Егоров рассказал, как выживал, когда пять лет работал артистом театра, не получая за это денег
"Я презираю бедность". Артемий Егоров рассказал, как выживал, когда пять лет работал артистом театра, не получая за это денег
Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США
Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS