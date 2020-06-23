Не проголосовал бы ни в коем случае. "Европейская солидарность" возглавила антирейтинг политсил в Украине

На втором месте в антирейтинге Центра "Социальный мониторинг" – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", на третьем – "Слуга народа".

42,5% украинцев ни в каком случае не проголосовали бы за партию "Европейская солидарность" на ближайших выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", опубликованные 23 июня.

На втором месте в антирейтинге – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (23,3%), на третьем – "Слуга народа" (19,8%), на четвертом – "Батьківщина" (19,2%).

Результаты опроса по остальным партиям выглядят следующим образом:

ВО "Свобода" – 18,9%;

Оппозиционный блок – 16,7%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 15,1%;

"Голос" – 11,2%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 10,8%;

"Национальный корпус" – 9,5%;

Партия Шария – 9,2%;

"Самопоміч" – 7,5%;

"Громадянська позиція" – 5,6%;

"Сила и честь" – 4,5%.

Инфографика: smc.org.ua

