Не проголосовал бы ни в коем случае. "Европейская солидарность" возглавила антирейтинг политсил в Украине

42,5% украинцев ни в каком случае не проголосовали бы за партию "Европейская солидарность" на ближайших выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", опубликованные 23 июня.
На втором месте в антирейтинге – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (23,3%), на третьем – "Слуга народа" (19,8%), на четвертом – "Батьківщина" (19,2%).
Результаты опроса по остальным партиям выглядят следующим образом:
В ходе социсследования 10–19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1–1,9%.