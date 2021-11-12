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Нельзя петь и танцевать тому, кто тебя бьет – Кикабидзе о заработках в России

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Кикабидзе объяснил, что нужно делать артистам, чтобы не выступать в стране-агрессоре
Кикабидзе объяснил, что нужно делать артистам, чтобы не выступать в стране-агрессоре
Фото: wikipedia.org

Деятели культуры не должны ездить в Россию зарабатывать, если российская агрессия направлена против их страны. Такое мнение 12 ноября в перерыве ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе.

"Я считаю, что не должны, но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа. Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили", – сказал он.

Артист считает, что "нельзя петь и танцевать тому, кто тебя бьет". Он отметил, что имеет в виду народ.

"Поэтому неправильно. [...] Среди моих друзей таких нет", – подчеркнул Кикабидзе.

Контекст:

По словам Кикабидзе, он не ездит с концертами в РФ после того, как российские войска вторглись в Грузию.

Российско-грузинская война началась 8 августа 2008 года. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. 26 августа 2008 года Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, Грузия считает их оккупированными территориями.

После войны Грузия разорвала с РФ дипломатические отношения. С декабря 2012 года представители Москвы и Тбилиси проводят лимитированные двусторонние переговоры в Праге. Грузинские власти заявляют, что восстановление отношений с Россией невозможно, пока не будут освобождены оккупированные территории.

В 2014 году после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума, который состоялся 16 марта того же года, Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.

После начала российской агрессии ряд украинских исполнителей отказались ездить на гастроли в страну-агрессор, в то же время некоторые артисты продолжаю гастролировать по России и даже переехали жить в эту страну.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Украина не может запретить украинским исполнителям ездить зарабатывать в Россию, тут вопрос только в том, как общество будет относиться к таким артистам. "Мы знаем артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но, с другой стороны, мы не можем запретить Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, выступать в Москве. Это их дело", – сказал министр. 

Теги: Россия, культура, Вахтанг Кикабидзе, российская агрессия, ток-шоу, Свобода слова Савика Шустера
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