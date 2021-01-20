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Немчинов о кадровом кризисе во власти: Если говорить о кризисном менеджменте, многие люди слабо представляют реалии госслужбы

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов заявил, что в стране есть много специалистов, которые при создании надлежащих условий способны выполнять любые задачи.

Немчинов: Сейчас мы фактически перешли к реформированию системы оплаты труда
Немчинов: Сейчас мы фактически перешли к реформированию системы оплаты труда
Фото: Олег Немчінов / Facebook

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, комментируя тему кадрового кризиса в государственной власти, в интервью "24 каналу" заявил, что многие люди слабо представляют себе реалии госслужбы.

"В Украине есть очень много специалистов, которые способны выполнять любые задачи при создании надлежащих условий. Но если речь идет о кризисном менеджменте, то есть много людей, которые хотят работать, но они слабо представляют реалии именно государственной службы и государственного управления", – подчеркнул Немчинов.

Он отметил, что важным остается вопрос изменения структуры начисления зарплат госслужащим.

"Сейчас мы фактически перешли к реформированию системы оплаты труда. В прошлом году Кабмин утвердил концепцию, а с 2021 года мы надеемся в секретариате Кабмина провести эксперимент, на основании которого мы перейдем от системы оценивания и премирования к выполнению конкретных КРI. То есть создаются сквозные так называемые классификаторы должностей – задачи, которые выполняет каждый госслужащий, и их выполнение напрямую будет влиять на его уровень заработной платы. Кроме того, это и изменение структуры зарплаты. Об этом говорят давно и наши европейские партнеры, когда основная структура заработка – это должностной оклад, а уже начисления, надбавки и премии должны быть минимальными и, скорее, стимулирующими. Вопрос в том, что госслужбы хотят это сделать прозрачным, чтобы задачи были понятными для всех", – резюмировал Немчинов.

О кадровом кризисе в государственной власти в апреле – мае 2020 года заявляли глава партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Последний инициировал создание в Украине кадрового резерва и предложил главам облгосадминистраций ввести должности заместителей "по работе с талантливой молодежью".

В июне президент Украины Владимир Зеленский встретился с ректорами ведущих вузов страны и заявил, что проблему кадрового голода должно решать высшее образование совместно с государством.

В декабре "кадровый голод" в стране подтвердил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, зарплата, госслужба, госслужащие, власть, Кабмин, Олег Немчинов
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