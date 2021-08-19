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ПОЛИТИКА

"Ни одна страна не свободна от коррупции". Зеленский разочарован нерешительностью Запада со вступлением Украины в НАТО

Неопределенность со вступлением Украины в НАТО является сигналом для других стран, отметил Зеленский
Неопределенность со вступлением Украины в НАТО является сигналом для других стран, отметил Зеленский
Фото: EPA

Членство в Североатлантическом альянсе обеспечит Украине защиту от возможного нового наступления России. Такое мнение в интервью изданиям The Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета" выразил президент Украины Владимир Зеленский.

The Washington Post пишет, что страны в НАТО имеют пакт о взаимной защите, но вступление в Альянс Украины "рискует спровоцировать Москву".

Президент США Джо Байден по окончании саммита НАТО 14 июня заявлял, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в Альянс. Отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам Зеленского, "очень популярно обвинять Украину в коррупции", его "всегда это оскорбляло". В то же время "ни одна страна не свободна от коррупции", считает глава государства.

По мнению Зеленского, неопределенность со вступлением Украины в НАТО является "сигналом для других стран, что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами, усиливая свое влияние".

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

В итоговом коммюнике саммита НАТО в июне в Брюсселе отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Согласно опросу, проведенному с 20 июля по 9 августа Социологической группой "Рейтинг", вступление Украины в НАТО поддерживают 54% граждан.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Джо Байден, Владимир Зеленский, саммит, российская агрессия, президент, The Washington Post, вступ, членство
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