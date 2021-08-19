"Ни одна страна не свободна от коррупции". Зеленский разочарован нерешительностью Запада со вступлением Украины в НАТО

Неопределенность со вступлением Украины в НАТО является сигналом для других стран, отметил Зеленский Фото: EPA

The Washington Post пишет, что страны в НАТО имеют пакт о взаимной защите, но вступление в Альянс Украины "рискует спровоцировать Москву".

Президент США Джо Байден по окончании саммита НАТО 14 июня заявлял, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в Альянс. Отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам Зеленского, "очень популярно обвинять Украину в коррупции", его "всегда это оскорбляло". В то же время "ни одна страна не свободна от коррупции", считает глава государства.

По мнению Зеленского, неопределенность со вступлением Украины в НАТО является "сигналом для других стран, что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами, усиливая свое влияние".