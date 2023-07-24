ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Ничего общего с террористами". Герб и флаг Киевской области изменят, чтобы они не напоминали символику в РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нынешняя символика Киевщины напоминает символику Москвы и Подмосковья
Нынешняя символика Киевщины напоминает символику Москвы и Подмосковья
Фото: Руслан Кравченко - голова Київської ОДА / Facebook

В Киевской области разрабатывают новую символику, которая будет отличаться от нынешней и не напоминать символику в стране-агрессоре России. Об этом сообщил 24 июля в Facebook глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Официальная символика Киевской области должна быть изменена. Сегодня презентовали депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов первые наработки геральдистов нового герба и флага области. Дальше будет широкое обсуждение в общинах", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что с 1999 года на гербе Киевской области изображен Юрий Змееборец, который "копирует и напоминает Георгия Победоносца на гербе Московской области и Москвы".

"Но ничего общего с террористами у нас нет. Поэтому вполне логично, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать нашей истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона", – объяснил Кравченко.

По его словам, специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевской области был ангел, потому что "именно ангел, который молится за Киевщину, ее жителей и стоит на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе киевской земли по меньшей мере с 1416 года", а также герб с ангелом изображали на больших государственных печатях Великого княжества Литовского.

"Вариантов флага четыре – герб с изображением ангела на разных цветовых фонах, среди которых синий, белый и пурпурный. На реализацию проекта не потрачено ни копейки из областного бюджета. Новая символика будет подробно обсуждаться в общинах, запустим широкий опрос. Согласованный вариант будет утверждаться на сессии облсовета", – подчеркнул Кравченко.

https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/posts/pfbid02D9GTeYQAavt4ruBaYzpViAfWA5f9LPcQugUY4ChmGAcxK5J5cxgbEiEnUtsohdJ1l

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Москва, флаг, Киевская область, террористы, герб, Руслан Кравченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Галина ГРИШИНА
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
Галина ГРИШИНА
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
Галина ГРИШИНА
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
Галина ГРИШИНА
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (221199)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (107993)
3
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (102206)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (66776)
5
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (57798)
6
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (28878)
7
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (27641)
8
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (25312)
 
 
 
 