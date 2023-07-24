"Ничего общего с террористами". Герб и флаг Киевской области изменят, чтобы они не напоминали символику в РФ

"Официальная символика Киевской области должна быть изменена. Сегодня презентовали депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов первые наработки геральдистов нового герба и флага области. Дальше будет широкое обсуждение в общинах", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что с 1999 года на гербе Киевской области изображен Юрий Змееборец, который "копирует и напоминает Георгия Победоносца на гербе Московской области и Москвы".

"Но ничего общего с террористами у нас нет. Поэтому вполне логично, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать нашей истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона", – объяснил Кравченко.

По его словам, специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевской области был ангел, потому что "именно ангел, который молится за Киевщину, ее жителей и стоит на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе киевской земли по меньшей мере с 1416 года", а также герб с ангелом изображали на больших государственных печатях Великого княжества Литовского.

"Вариантов флага четыре – герб с изображением ангела на разных цветовых фонах, среди которых синий, белый и пурпурный. На реализацию проекта не потрачено ни копейки из областного бюджета. Новая символика будет подробно обсуждаться в общинах, запустим широкий опрос. Согласованный вариант будет утверждаться на сессии облсовета", – подчеркнул Кравченко.