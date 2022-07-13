Одесский ресторатор заявила, что ее компанию хотят оштрафовать за украинскую символику как за рекламу

Она опубликовала предписание управления рекламы Одесского горсовета с требованием демонтировать "рекламные средства на фасаде".

"Скучно? Или ждем россиян? Сегодня КУ "Одессареклама" угрожает нам демонтажом и штрафами за рекламу. С каких пор государственный символ стал рекламой? За свои средства наше предприятие разместило на своих фасадах государственный флаг Украины и пасторальные пейзажи страны. Но, видимо, коммунальные службы города выполняют заказ врага, а именно живут коррупционными схемами и ждут прежнюю жизнь, в то время как страна пытается выжить и сохранить свою государственность", – написала она.