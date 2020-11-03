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Никонов: Сорос убил нас фразой: "Посмотрите на эти машины украинцев!"

Как рассказал основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, американский бизнесмен и меценат Джордж Сорос обратил внимание украинцев на припаркованные в Киеве автомобили Mercedes и Lexus в ответ на вопрос, будет ли он помогать Украине финансово.

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Сорос приезжал в Киев в 2014 году
Сорос приезжал в Киев в 2014 году
Фото: kiev.klichko.org

Основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что присутствовал на одной из встреч с американским бизнесменом и мецената Джорджа Сороса во время его визита в Киев. 

"Дедушка сидел в домашней байковой рубашечке... Очень милый дедушка, но по глазам видно, насколько он умный. В глазах океан. Он тогда нас убил этой фразой: "Посмотрите на эти машины". Я просто обалдел – когда один из наших ребят спросил у него: "Вы же дадите деньги на Украину?" Ну, как-то так, в разговоре. Он взял нас за руку, вывел на балкон и говорит: "Смотри". Там стоят одни Mercedes, чтобы ты понимал, и Lexus один там завалялся. И вот реально: на Большой Житомирской стояли одни "мерсы". Конечно, мы прозрели", – сказал он. 

По словам Никонова, тогда Сорос не отказался выделять деньги на Украину. 

Никонов: Если налоговый комитет сделает то, что хочет, квартиры подорожают ровно в 1,5 раза. Читайте полный текст интервью. 

Бизнесмен уточнил, что речь идет о визите Сороса в Киев в 2014 году. Сайт Кличко информировал, что на встрече, состоявшейся в июне 2014 года, обсуждали в том числе инвестиции в экономику столицы. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Киев, Украина, автомобили, инвестиции, Джордж Сорос, Игорь Никонов
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