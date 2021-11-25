Новинский о возможных санкциях СНБО: Я ничего не боюсь, я боюсь только Бога

Вадим Новинский: Я уверен в своей правоте и точно знаю, что ничего противозаконного не совершаю Фото: Вадим Новинский / Facebook

"Уже в ближайшие дни Банковая может пойти на эскалацию конфликта с [бизнесменом] Ринатом Ахметовым. Как стало известно "Апострофу", с этой целью на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут быть введены санкции против нардепа Вадима Новинского. Очевидно, что таким образом на Банковой рассчитывают "подцепить" Ахметова – Новинский является его бизнес-компаньоном по крупнейшей горно-металлургической компании страны – "Метинвесту", – отмечается в публикации.

Новинский в комментарии изданию заявил, что санкций не боится.

"Я ничего не боюсь, я боюсь только Бога. Санкций я точно не боюсь. Я уверен в своей правоте и точно знаю, что ничего противозаконного не совершаю. Санкции могут вносить некий дискомфорт, но ничего страшного – проживем и с этими санкциями. Если власть думает, что нас такими угрозами можно запугать, то она глубоко ошибается. Никто не будет брать под козырек, когда власти что-то взбредет в голову", – подчеркнул политик.