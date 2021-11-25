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Новинский о возможных санкциях СНБО: Я ничего не боюсь, я боюсь только Бога

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Вадим Новинский: Я уверен в своей правоте и точно знаю, что ничего противозаконного не совершаю
Вадим Новинский: Я уверен в своей правоте и точно знаю, что ничего противозаконного не совершаю
Фото: Вадим Новинский / Facebook

По информации издания "Апостроф", на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут быть введены санкции против внефракционного нардепа Вадима Новинского.

"Уже в ближайшие дни Банковая может пойти на эскалацию конфликта с [бизнесменом] Ринатом Ахметовым. Как стало известно "Апострофу", с этой целью на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут быть введены санкции против нардепа Вадима Новинского. Очевидно, что таким образом на Банковой рассчитывают "подцепить" Ахметова – Новинский является его бизнес-компаньоном по крупнейшей горно-металлургической компании страны – "Метинвесту", – отмечается в публикации.

Новинский в комментарии изданию заявил, что санкций не боится.

"Я ничего не боюсь, я боюсь только Бога. Санкций я точно не боюсь. Я уверен в своей правоте и точно знаю, что ничего противозаконного не совершаю. Санкции могут вносить некий дискомфорт, но ничего страшного – проживем и с этими санкциями. Если власть думает, что нас такими угрозами можно запугать, то она глубоко ошибается. Никто не будет брать под козырек, когда власти что-то взбредет в голову", – подчеркнул политик.

Контекст:

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Теги: санкции, СКМ, СНБО, Вадим Новинский, Метинвест, Смарт-Холдинг, нардеп
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