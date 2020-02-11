Новинский призвал "переходить в идеологическое наступление" против попыток фальсификации истории

Нынешняя украинская власть проводит целенаправленную политику в логике пропагандистской кампании, чтобы подвергнуть сомнению подвиг, "который совершили народы бывшего СССР в борьбе с нацизмом в ходе Великой Отечественной войны", заявил внефракционный народный депутат Украины Вадим Новинский.

Внефракционный народный депутат Украины Вадим Новинский призвал не допустить радикального пересмотра истории Второй мировой войны и победы над нацизмом. Об этом он написал 11 февраля в статье "Об исторической памяти и насилии над историей" для издания "Апостроф".

Оценивая современную политику украинских властей по отношению к истории ХХ века, парламентарий обратил внимание на то, что она выстраивалась по принципу "окна Овертона", "постепенного расширения границ допустимого вплоть до тотального отрицания всего того, что раньше казалось священным, незыблемым, истинным".

Новинский считает, что это целенаправленная политика в логике пропагандистской кампании, чтобы "подвергнуть сомнению, а после высмеять, довести до абсурда тот подвиг, который совершили народы бывшего СССР в борьбе с нацизмом в ходе Великой Отечественной войны".

"Эту картину начинает продвигать Институт национальной памяти, получивший неформальный статус министерства истории и предписывающий линию обязательного поведения всем государственным и бюджетным учреждениям. И вот на этом фоне в западных областях Украины принимаются решения о демонтаже памятников советским воинам. Начинается шельмование героев. В Киеве радикалы пытаются добиться эксгумации освободителя украинской столицы генерала [Николая] Ватутина, уничтожения памятника и могилы и попутно переименовывают проспект его имени – в честь гауптмана Шухевича (главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича. – "ГОРДОН"). И мы уже не замечаем того, как узкорегиональный – галицкий – взгляд на наше прошлое, на пантеон героев и т.д. становится общепринятым и общепризнанным", – написал политик.

Новинский призвал не просто защищать историю, а "переходить в идеологическое наступление – против попыток фальсификации истории, ее ревизии и переписывания".

"Украинская история предстает без четырех Украинских фронтов – не украинских по этническому составу, а освобождающих Украину, а позже – Восточную Европу. Зато с УПА и с дивизией СС "Галичина". Нашу историю тщательно очищают от Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской операций, но зато величайшим событием периода Второй мировой предлагают считать пятидневное существование Украинского государства во главе с Ярославом Стецько. Из пантеона национальных героев пытаются убрать Черняховского, Рыбалко, Тимошенко, Еременко, Малиновского, Гречко, Валю Котика и Олега Кошевого – и внести туда Палиева, Шухевича, Клячкивского, Бандеру, Мельника. Причем этот процесс происходит довольно агрессивно, напористо, со всем набором пропагандистской атрибутики", – констатировал автор.

Он раскритиковал последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления в Освенциме, указывая, что "президент попался в идеологическую ловушку" и "его подставляет его же окружение".

26 января Зеленский, выступая в Польше по случаю 75-й годовщины освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, заявил: "Мы никогда не забудем [украинца] Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе со своим экипажем первым разбил ограждение Аушвица. И всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в Аушвиц под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и которые вместе с бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь".