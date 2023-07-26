"Нужно возобновлять как можно быстрее". Стефанчук призвал Раду поддержать законопроект о возвращении декларирования

"Электронное декларирование. Моя позиция четкая и понятная: его нужно возобновлять как можно скорее. Возобновлять для всех. И чиновников, и судей, и народных избранников, – написал он. – Призываю фракции и группы внефракционных народных депутатов на ближайшем заседании поддержать законопроект о возвращении декларирования. Это прозрачность. Это открытость. Это доверие. Это то, что приблизит нас к членству в Европейском союзе. Это тот запрос на справедливость, жажда к которому наполняет украинское общество".
Стефанчук напомнил, что он добровольно подавал декларации за 2021-й и 2022 годы. Он добавил: не так важен "номер законопроекта", как важен принцип, что в демократическом обществе декларирование – элемент предотвращения коррупции и доверия к чиновникам.
"Может идти дискуссия относительно отдельных положений, таких как декларирование имущества на временно оккупированных территориях или процедура подачи деклараций тех, кто служит в рядах ВСУ. Но не о необходимости возвращения декларирования", – подчеркнул он.
Доступ к публичной части реестра деклараций Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ограничило 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, для "максимального усиления защиты личных данных декларантов".
В мае 2022 года НАПК объяснило, что во время военного положения не обязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".
Возобновить электронное декларирование призывали, в частности, послы стран "Большой семерки" и посол ЕС. Послы G7 заявляли, что это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада Украины в сентябре 2023 года примет законопроект о восстановлении декларирования для чиновников и депутатов.