"Нужно возобновлять как можно быстрее". Стефанчук призвал Раду поддержать законопроект о возвращении декларирования

Стефанчук: Возвращение декларирования – это прозрачность, открытость, доверие. Это то, что приблизит нас к членству в Европейском союзе Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

"Электронное декларирование. Моя позиция четкая и понятная: его нужно возобновлять как можно скорее. Возобновлять для всех. И чиновников, и судей, и народных избранников, – написал он. – Призываю фракции и группы внефракционных народных депутатов на ближайшем заседании поддержать законопроект о возвращении декларирования. Это прозрачность. Это открытость. Это доверие. Это то, что приблизит нас к членству в Европейском союзе. Это тот запрос на справедливость, жажда к которому наполняет украинское общество".

Стефанчук напомнил, что он добровольно подавал декларации за 2021-й и 2022 годы. Он добавил: не так важен "номер законопроекта", как важен принцип, что в демократическом обществе декларирование – элемент предотвращения коррупции и доверия к чиновникам.

"Может идти дискуссия относительно отдельных положений, таких как декларирование имущества на временно оккупированных территориях или процедура подачи деклараций тех, кто служит в рядах ВСУ. Но не о необходимости возвращения декларирования", – подчеркнул он.