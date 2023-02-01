"Обсуждаем энергетику, экономику и гуманитарное сотрудничество". Зеленский встретился с президентом Австрии

"Приветствую в Киеве президента Австрии Александера Ван дер Беллена! Сегодня подробно обсуждаем вопросы энергетики, экономики, нашего гуманитарного сотрудничества, развития украинских общин – всего того, что помогает сохранять и восстанавливать нормальную жизнь во время войны", – написал Зеленский.
Ван дер Беллен в Twitter написал, что Австрия солидарна с народом Украины.
"Мы продолжим поддерживать Украину финансовой и гуманитарной помощью. В этом позвольте мне заверить вас сегодня в Киеве, уважаемый президент Зеленский", – заявил он.
We stand in solidarity with the people of #Ukraine.— A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023
And we will continue to support Ukraine with financial and humanitarian aid.
Of that, let me assure you today in Kyiv, dear President @ZelenskyyUa. (vdb) pic.twitter.com/PzoOYkgWdy
Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.
Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
30 января министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на совместной пресс-конференции подтвердили, что их страны продолжат придерживаться политики отказа в военной помощи Украине.