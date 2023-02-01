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"Обсуждаем энергетику, экономику и гуманитарное сотрудничество". Зеленский встретился с президентом Австрии

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Президент Австрии прибыл в Украину 1 февраля
Президент Австрии прибыл в Украину 1 февраля
Фото: A. Van der Bellen / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Об этом он сообщил в Telegram 1 февраля.

"Приветствую в Киеве президента Австрии Александера Ван дер Беллена! Сегодня подробно обсуждаем вопросы энергетики, экономики, нашего гуманитарного сотрудничества, развития украинских общин – всего того, что помогает сохранять и восстанавливать нормальную жизнь во время войны", – написал Зеленский.

Ван дер Беллен в Twitter написал, что Австрия солидарна с народом Украины.

"Мы продолжим поддерживать Украину финансовой и гуманитарной помощью. В этом позвольте мне заверить вас сегодня в Киеве, уважаемый президент Зеленский", – заявил он.

Контекст:

Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.

Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

30 января министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на совместной пресс-конференции подтвердили, что их страны продолжат придерживаться политики отказа в военной помощи Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Австрия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Александер Ван дер Беллен
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