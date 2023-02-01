"Обсуждаем энергетику, экономику и гуманитарное сотрудничество". Зеленский встретился с президентом Австрии

"Приветствую в Киеве президента Австрии Александера Ван дер Беллена! Сегодня подробно обсуждаем вопросы энергетики, экономики, нашего гуманитарного сотрудничества, развития украинских общин – всего того, что помогает сохранять и восстанавливать нормальную жизнь во время войны", – написал Зеленский.

Ван дер Беллен в Twitter написал, что Австрия солидарна с народом Украины.

"Мы продолжим поддерживать Украину финансовой и гуманитарной помощью. В этом позвольте мне заверить вас сегодня в Киеве, уважаемый президент Зеленский", – заявил он.

We stand in solidarity with the people of #Ukraine.



And we will continue to support Ukraine with financial and humanitarian aid.



Of that, let me assure you today in Kyiv, dear President @ZelenskyyUa. (vdb) pic.twitter.com/PzoOYkgWdy — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023