Обсуждение Крыма в минском формате заблокирует переговоры и по Крыму, и по Донбассу – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что нынешние власти "возродили тему Крыма в международных переговорах".

Кулеба: Мы не должны тешить себя иллюзиями, что Россия будет вести переговоры по этому поводу Фото: EPA

Введение вопроса о деоккупации Крыма в минский процесс заблокирует переговоры и по Крыму, и по Донбассу. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"Сейчас вводить в минский формат еще и проблематику Крыма – значит, блокировать и Крым, и Донбасс. Мы на всех уровнях – и в МИД, и в Офисе президента – постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных. Я могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы, по сути, возродили тему Крыма в международных переговорах и наступательно ее продвигаем, контактируем с нашими партнерами. То есть уже "разогреваем" их для следующих шагов", – отметил он.

При этом Кулеба заявил, что "Россия будет всячески избегать любых переговоров" по Крыму.

"Мы не должны тешить себя иллюзиями, что Россия будет вести переговоры по этому поводу. Но как раз тот факт, что россияне рассказывают о Крыме как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать. Если бы вопрос был действительно закрыт, то Россия бы об этом не говорила", – считает глава МИД Украины.

В начале июня во время визита в Германию Кулеба заявил, что вопрос Крыма всегда будет среди приоритетных для Киева, пока полуостров не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины. Министр отметил, что Украина хочет создать международную платформу, которая будет заниматься вопросами деоккупации.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает Крым со всеми зарубежными политиками, с которыми встречается, но не находит понимания со стороны России. "Чувствую, что Россия не хочет обсуждать Крым. Но мы помним, что это наша земля", – заявил он.