Офис генпрокурора закрыл дисциплинарное производство против Холодницкого – ЦПК

Центр противодействия коррупции отметил, что неизвестно, в каком именно дисциплинарном нарушении считали виновным главу Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, поскольку его дело под грифом "для служебного пользования".

Кадровая комиссия Офиса генпрокурора рассмотрела дисциплинарное производство в отношении руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом Центру противодействия коррупции сообщил замначальника управления обеспечения деятельности кадровой комиссии Владислав Скобунов.

"Производство закрыли. Поэтому пока Холодницкий в безопасности", – говорится в сообщении.

В ЦПК также добавили, что все еще не знают, в каком именно дисциплинарном нарушении считали виновным Холодницкого, поскольку дело под грифом "для служебного пользования".

"Нас на заседание не пустили, пришлось несколько раз заставлять местных работников искать информацию, ведь именно решение должно быть публичным", – отметили в ЦПК.

Кадрова комісія Офісу Генпрокурора розглядала дисциплінарне провадження щодо керіника САП Назара Холодницького.



За словами заступника начальника Управління забезпечення діяльності кадрової комісії Владислава Скобунова, провадження закрили. Тож поки Холодницький в безпеці * pic.twitter.com/FtFTNLGGT5 — ЦПК (@zer0corruption_) July 2, 2020

9 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в работе Холодницкого служебное расследование выявило факты нарушения законодательства, в том числе закона "О прокуратуре". Глава САП ответил, что узнал об этом из СМИ.

По информации "Украинской правды", Офис генпрокурора Украины засекретил результаты служебного расследования относительно деятельности Холодницкого.

16 июня Офис генпрокурора открыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого, но 17 июня рассмотрение ходатайства об отстранении Холодницкого отложили.