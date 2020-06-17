Рассмотрение ходатайства об отстранении Холодницкого отложили

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объяснил, что рассмотрение ходатайства о его отстранении перенесли, так как он не успел ознакомиться с материалами дела.

Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка отложила на две недели рассмотрение ходатайства об отстранении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом Холодницкий сказал в комментарии "Укринформу".

"Был заслушан ряд моих ходатайств, в том числе и о привлечении представителя, о предоставлении мне материалов [жалобы] для ознакомления с ними, о снятии грифа "Для служебного использования", чтобы допустить общественность, общество, чтобы могли понимать [что происходит]. Комиссией было принято решение отложить на две недели рассмотрение этой жалобы, поскольку на сегодня я до сих пор не знаком с материалами как служебного расследования, так и собственно жалобы", – отметил он.

Холодницкий добавил, что комиссия также приняла решение обратиться к председателю комиссии Офиса генерального прокурора, которая устанавливает гриф секретности в органах прокуратуры за разъяснением, почему был наложен этот гриф и нельзя ли его снять.

9 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в работе Холодницкого служебное расследование выявило факты нарушения законодательства, в том числе закона "О прокуратуре".

По информации "Украинской правды", Офис генпрокурора Украины засекретил результаты служебного расследования относительно деятельности Холодницкого.

16 июня Офис генпрокурора открыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.