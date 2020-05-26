Окружной админсуд Киева принял в производство иск о восстановлении Нефьодова в должности главы Гостаможенной службы

20 мая стало известно, что в Окружной административный суд подан иск к Кабинету Министров о восстановлении Максима Нефьодова на посту руководителя таможни. Слушания начнутся 1 июля.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Максима Нефьодова к Кабинету Министров Украины о возобновлении его в должности председателя Государственной таможенной службы. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба суда.

Подготовительное заседание назначено на 1 июля.

О подаче иска стало известно 20 мая. Истец просит признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров от 24 апреля об увольнении Нефьодова, а также взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его часовой заработной платы.

Экс-глава таможни не комментировал подачу иска.