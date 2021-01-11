"Он предотвращает упадок исторических достижений Европы". Смешко поздравил фон Габсбурга с юбилеем

В Вене прошли мероприятия в честь 60-летия внука последнего императора Австро-Венгрии Карла фон Габсбурга. От имени Украины юбиляра поздравил глава консервативно-демократической партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

Смешко отметил, что в жилах фон Габсбурга "течет кровь создателей и основателей Руси-Украины из рода Рюриковичей от IX столетия" Фото: sylaichest.org

11 января 2021 года в Вене прошло онлайн-мероприятие в честь 60-летия Карла фон Габсбурга-Лотарингского – известного политика, внука последнего императора Австро-Венгрии Карла I, главы дома Габсбургов и президента австрийской ветви Панъевропейского союза – авторитетного и влиятельного общественного движения, направленного на объединение всех европейцев в единый альянс для продвижения европейских ценностей и интересов.

Чествование юбиляра проходило в формате видеоконференции. От имени Украины фон Габсбурга поздравил экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, бывший глава СБУ, глава консервативно-демократической партии "Сила и честь", генерал-полковник Игорь Смешко. Поздравление выложено на YouTube-канале политика.

"В этом уязвимом мире, когда вся европейская культура, вся евроатлантическая цивилизация подвергаются нападениям, вся жизнь, все поступки лидера-юбиляра были направлены на предотвращение упадка исторических достижений, которые мы имеем сейчас в Европе: нашей веры в Господа Бога, европейской культуры, конституционной демократии", – сказал Смешко.

Он отметил, что в жилах фон Габсбурга "течет кровь создателей и основателей Руси-Украины из рода Рюриковичей от IX столетия", а также выразил надежду, что благодаря юбиляру удастся спасти евроатлантическую и европейскую цивилизацию от дальнейшего упадка.

"Как лидер консервативной демократической партии Украины "Сила и честь" я верю также, что мысли о возможности создания в Европе Балтийско-Черноморско-Адриатической Конфедерации достигнут успеха и помогут Европе еще раз стать лидером в этом мире, сохраняя культуру, сохраняя христианство и наши настоящие демократические убеждения", – подытожил Смешко.

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Поздравление Игоря Смешко. Видео: Ihor Smeshko / YouTube

В день своего юбилея фон Габсбург выступил с 35-минутной речью о будущем Европы и вызовах, стоящих перед ней, – начиная с вопросов глобальной безопасности, заканчивая фискальными договорами между странами – членами ЕС.

В своей речи он упомянул и Украину, призвав Евросоюз принять ее в свои ряды.

"Мы также должны взглянуть и на Восток, где такая страна, как Украина, – с Евромайданом и Революцией достоинства – дала понять, что граждане этой страны видят свое будущее в Европе, а не под российским господством. Несомненно, в этих странах по-прежнему существуют серьезные проблемы, например, с верховенством права и с коррупцией, но это европейские страны. Любой, кто серьезно относится к объединению Европы, должен сделать возможным вступление каждой европейской страны в Европейский союз. Вот почему я также выступаю за изменение нынешней политики соседства по отношению к Украине и в отношении перспективы ее членства", – отметил фон Габсбург.

Видеовыступление политика выложено на YouTube-канале Панъевропейского союза, текстовая расшифровка опубликована на официальном сайте движения.

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Выступление Карла фон Габсбурга в день его 60-летия с речью о будущем Европы. Видео: Paneuropabewegung Österreich / YouTube

Габсбурги – династия правителей Австрии с 1342 года, позже правили Австрийской и Австро-Венгерской империями. Западные регионы Украины входили в состав Австро-Венгрии до ее распада в 1918 году.