"Опровергнуто очередное вранье". Пресс-секретарь Яценюка сообщила, что политик выиграл суд о проекте "Стена"

По ее словам, суд решил "признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию" Яценюка слова "некоего Олега Соскина", который в 2020 году в статье на сайте "Главред" заявил, что Яценюк "украл деньги проекта "Стена".
Представитель Яценюка подчеркнула, что "опровергнуто очередное вранье".
"Почти три года ушло на то, чтобы в судебном порядке доказать: слова Соскина – наглая ложь. Имеем яркий пример, как легко в информационное пространство запустить безосновательное дерьмо, подпитывая тысячи фейкометов, и сколько времени нужно, чтобы восстановить справедливость. Но справедливость стоит того", – объяснила Лаппо.
В комментариях к посту Лаппо отметила, что "уже было несколько решений", похожих на это.
Реализация проекта "Стена" началась в 2014 году в Харьковской области. Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.
В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.
Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны были реализовать до 2025 года. По данным Госпогранслужбы, на конец мая 2020 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40%, на апрель 2021 года – на 51%.