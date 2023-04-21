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"Опровергнуто очередное вранье". Пресс-секретарь Яценюка сообщила, что политик выиграл суд о проекте "Стена"

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Реализация проекта "Стена" началась в 2014 году в Харьковской области
Реализация проекта "Стена" началась в 2014 году в Харьковской области
Фото: ЕРА

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк выиграл суд у журналиста, заявившего, что экс-премьер "украл деньги проекта "Стена", в рамках которого происходило инженерное оборудование границы Украины с РФ. Об этом 20 апреля сообщила в Facebook пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

По ее словам, суд решил "признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию" Яценюка слова "некоего Олега Соскина", который в 2020 году в статье на сайте "Главред" заявил, что Яценюк "украл деньги проекта "Стена".

Представитель Яценюка подчеркнула, что "опровергнуто очередное вранье".

"Почти три года ушло на то, чтобы в судебном порядке доказать: слова Соскина – наглая ложь. Имеем яркий пример, как легко в информационное пространство запустить безосновательное дерьмо, подпитывая тысячи фейкометов, и сколько времени нужно, чтобы восстановить справедливость. Но справедливость стоит того", – объяснила Лаппо.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KL5b4a3GXj24Vm1kUkV7jFZovCWD6GiZ7c6K64GEGKtLmCkU3RPwJkT3bfcvtpyLl&id=100001542495756

В комментариях к посту Лаппо отметила, что "уже было несколько решений", похожих на это.

Контекст:

Реализация проекта "Стена" началась в 2014 году в Харьковской области. Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны были реализовать до 2025 года. По данным Госпогранслужбы, на конец мая 2020 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40%, на апрель 2021 года – на 51%.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Арсений Яценюк, граница, строительство, проект Стена, журналисты, Ольга Лаппо, суд
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