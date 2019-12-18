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Оржель об очередном раунде переговоров по газу: Мы едем с сильной позицией и рассчитываем на конструктив

19 декабря пройдут трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что приоритетом для Украины является контракт с четкими объемами транспортировки.

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Оржель: Мы рассчитываем на конструктив со стороны всех участников процесса
Оржель: Мы рассчитываем на конструктив со стороны всех участников процесса
Фото: ЕРА

Украина не отступит от своих интересов в трехсторонних переговорах по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему, очередной раунд которых пройдет 19 декабря. Об этом говорится в заявлении министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, которое имеется в распоряжении редакции издания "ГОРДОН".

"Мы едем с сильной позицией и рассчитываем на конструктив со стороны всех участников процесса. Мы ни в коем случае не будем отступать от защиты украинских интересов в газовых переговорах. В свою очередь для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей", – отметил министр. 

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что стороны должны прийти к "нулевому варианту", и подчеркнул, что невозможно договариваться, когда одна из сторон требует выплат по решениям суда.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос "был разблокирован""В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти… Я думаю, у нас все будет хорошо", – сказал президент Украины. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы"

10 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что переговоры о долгосрочном контракте с российской стороной продолжатся, при этом он не исключил и "газовой войны".

Теги: Россия, Украина, газ, переговоры, транзит, Алексей Оржель
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