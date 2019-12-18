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Переговоры по транзиту газа в случае провала могут возобновиться весной 2020 года – Коболев

Вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не будет подписан до конца 2019 года, остается, как и прежде, большой, заявил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

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Коболев: Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии
Коболев: Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии
Фото: naftogaz.com

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев надеется, что переговоры по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему возобновятся весной 2020 года в случае, если новый контракт не будет подписан до конца декабря. 

Об этом он заявил 17 декабря на встрече "Мир в 2020 году", которую проводит журнал НВ, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", – сказал он, отметив, что вероятность провала переговоров, как и раньше, остается высокой. 

Санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", которые сегодня утвердил Сенат США, в случае быстрого подписания документа президентом Дональдом Трампом могут повысить шансы на то, что в конце 2019-го – начале 2020 года между Украиной и Россией будет заключен новый транзитный договор. 

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло четыре раунда трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года19 сентября и 28 октября. Очередные переговоры были запланированы на 5 декабря, но они не состоялись. Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК "Нафтогаз України".

В "Нафтогазі" заявили, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым "Газпром" должен выплатить НАК $2,56 млрд.

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. В Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что стороны должны прийти к "нулевому варианту", и подчеркнул, что невозможно договариваться, когда одна из сторон требует выплат по решениям суда.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос "был разблокирован""В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти… Я думаю, у нас все будет хорошо", – сказал президент Украины. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы"

10 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что переговоры о долгосрочном контракте с российской стороной продолжатся, при этом он не исключил и "газовой войны".

Следующий раунд трехсторонних переговоров пройдет 19 декабря.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, санкции, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, переговоры, газопровод, транзит, Сенат США
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