"Отвратительные антироссийские выходки". В Москве отреагировали на размещение символики СБУ возле дипмиссий РФ в Украине

Накануне Дня России украинские активисты разместили билборды с гербом СБУ возле посольства РФ в Киеве, у консульств во Львове, Одессе и Харькове также появились изображения с символикой спецслужб. Россияне направили ноту протеста в МИД Украины.

Мурал с символикой СБУ разместили на стене дома в Харькове Фото: suspilne.media

Посольство России в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с акцией у зданий российских диппредставительств. Об этом 15 июня сообщил сайт МИД РФ.

"Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками. При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. "Креативность" проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове", – жалуются россияне.

Москва обвиняет Украину в невыполнении Венской конвенции о дипломатических сношениях и требует принять "надлежащие меры" для предотвращения нарушения спокойствия дипломатов и создания "должных условий для их нормальной работы".

Накануне Дня России, который празднуется 12 июня, рядом с российскими дипмиссиями в Киеве, Львове и Одессе появились билборды с гербом департамента контрразведки СБУ, а в Харькове, на стене дома возле Генконсульства РФ, – патриотический мурал.