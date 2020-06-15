Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Отвратительные антироссийские выходки". В Москве отреагировали на размещение символики СБУ возле дипмиссий РФ в Украине

Накануне Дня России украинские активисты разместили билборды с гербом СБУ возле посольства РФ в Киеве, у консульств во Львове, Одессе и Харькове также появились изображения с символикой спецслужб. Россияне направили ноту протеста в МИД Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мурал с символикой СБУ разместили на стене дома в Харькове
Мурал с символикой СБУ разместили на стене дома в Харькове
Фото: suspilne.media

Посольство России в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с акцией у зданий российских диппредставительств. Об этом 15 июня сообщил сайт МИД РФ.

"Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками. При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. "Креативность" проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове", – жалуются россияне.

Москва обвиняет Украину в невыполнении Венской конвенции о дипломатических сношениях и требует принять "надлежащие меры" для предотвращения нарушения спокойствия дипломатов и создания "должных условий для их нормальной работы".

Накануне Дня России, который празднуется 12 июня, рядом с российскими дипмиссиями в Киеве, Львове и Одессе появились билборды с гербом департамента контрразведки СБУ, а в Харькове, на стене дома возле Генконсульства РФ, – патриотический мурал.

Теги: Киев, Львов, СБУ, Одесса, Харьков, МИД Украины, МИД России, посольство РФ, дипломаты, нота протеста, мурал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS