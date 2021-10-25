Палатный заявил, что политсила Кличко запускает платформу для коммуникации с украинцами "Украинская команда УДАР"

Артур Палатный: Программа партии будет отражать позицию украинцев по ключевым вопросам. И мы тут говорим не о популизме, а о реальном плане действий Фото: Артур Палатний / Facebook

Он отметил, что платформу презентовали во время совещания с участием глав областных организаций партии и лидеров местного самоуправления.

"УДАР Виталия Кличко" развивается. Мы запускаем уникальную платформу прямого диалога с гражданами. Благодаря этому программа партии будет отражать позицию украинцев по ключевым вопросам. И мы тут говорим не о популизме, а о реальном плане действий, когда люди будут готовы приобщиться к воплощению изменений, которые поддержали", – написал Палатный.

Он отметил, что платформой смогут пользоваться миллионы украинцев, которые стремятся приобщиться к воплощению изменений в стране и влиять на политические процессы.

Руководитель исполкома партии "УДАР" также сообщил, что лидер политсилы Виталий Кличко поблагодарил партийцев за работу и акцентировал на общих ценностях во время совещания.

"Если будем вместе, если мы не отступим от своих ценностей, мы сможем преодолеть любые препятствия. Сегодня наша задача – продолжить движение, которое мы начали. Сделать Украину сильным, богатым и демократическим государством, равнозначным партнером в европейском сообществе", – сказал Кличко.