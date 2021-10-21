Палатный призвал правительство выполнить обещание и вернуть местным бюджетам 37 млрд грн

"Власть передала местным общинам ответственность за тарифы, но не предоставила ресурсы для удержания цен на нынешнем уровне. При этом рыночная цена газа сегодня достигает иногда 45 тыс. грн за тысячу кубометров. Разницу местным бюджетам придется компенсировать из собственных ресурсов. А правительство до сих пор не вернуло местным бюджетам 37 млрд грн за разницу в тарифах предыдущих лет, как обещали до конца сентября. Зато все свободные средства они направляют на "Большое строительство" и другие громкие проекты власти", – написал Палатный.

Политик сообщил, что в некоторых городах уже вынуждены были повысить тарифы.

"В настоящее время многие мэры объявили, что вынуждены повысить тарифы минимум на 30%. Так, 12 октября Ровенский горисполком на своем заседании утвердил новые тарифы на отопление для всех категорий потребителей, для населения – в полтора раза, для бюджетных учреждений – в три раза. И решение горисполкома Ровно является лишь первым звоночком. Без бюджетных средств остальные горсоветы будут вынуждены принять подобные решения", – подчеркнул руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко".

Палатный заявил, что правительство должно как можно скорее перечислить местным бюджетам обещанные ранее 37 млрд грн задолженности, а также обязать НАК "Нафтогаз" придерживаться взятых обязательств по продаже газа населению по 7,42 грн/м3 и бюджетным учреждениям – по 13,7 грн/м3.