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ПОЛИТИКА

Палатный призвал правительство выполнить обещание и вернуть местным бюджетам 37 млрд грн

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Артур Палатный: Рыночная цена газа сегодня достигает иногда 45 тыс. грн за тысячу кубометров. Разницу местным бюджетам придется компенсировать из собственных ресурсов
Артур Палатный: Рыночная цена газа сегодня достигает иногда 45 тыс. грн за тысячу кубометров. Разницу местным бюджетам придется компенсировать из собственных ресурсов
Фото: Артур Палатний / Facebook

Если Кабинет Министров не вернет общинам обещанные 37 млрд грн долгов за разницу в стоимости газа, то местные власти будут вынуждены повышать цены на отопление, заявил 21 октября в Facebook руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный. Он считает, что правительство хочет переложить ответственность за повышение тарифов на местное самоуправление.

"Власть передала местным общинам ответственность за тарифы, но не предоставила ресурсы для удержания цен на нынешнем уровне. При этом рыночная цена газа сегодня достигает иногда 45 тыс. грн за тысячу кубометров. Разницу местным бюджетам придется компенсировать из собственных ресурсов. А правительство до сих пор не вернуло местным бюджетам 37 млрд грн за разницу в тарифах предыдущих лет, как обещали до конца сентября. Зато все свободные средства они направляют на "Большое строительство" и другие громкие проекты власти", – написал Палатный.

Политик сообщил, что в некоторых городах уже вынуждены были повысить тарифы. 

"В настоящее время многие мэры объявили, что вынуждены повысить тарифы минимум на 30%. Так, 12 октября Ровенский горисполком на своем заседании утвердил новые тарифы на отопление для всех категорий потребителей, для населения – в полтора раза, для бюджетных учреждений – в три раза. И решение горисполкома Ровно является лишь первым звоночком. Без бюджетных средств остальные горсоветы будут вынуждены принять подобные решения", – подчеркнул руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко".

Палатный заявил, что правительство должно как можно скорее перечислить местным бюджетам обещанные ранее 37 млрд грн задолженности, а также обязать НАК "Нафтогаз" придерживаться взятых обязательств по продаже газа населению по 7,42 грн/м3 и бюджетным учреждениям – по 13,7 грн/м3.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/1613501358986591

Контекст:

24 сентября  премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах" тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м3 (для населения) и 13,6 грн за 1 м3 (для бюджетных учреждений).

Теги: УДАР, Кабинет Министров, Артур Палатный, правительство, отопление, НАК Нафтогаз, цены, отопительный сезон, самоуправление, тарифы, горсовет, цена на газ, цена
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